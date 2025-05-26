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半日沽空金額增45% 恒生中國企業沽空增56%

大市半日沽空金額246.04億元，較上日增加45.12%，沽空金額佔大市成交比率為19.26%。

沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）57.6億元，較上日增加56%，上日流通股份減2.67%或955.51萬個，至3.47億個，是5月22日後最少，當日達3.57億個。

盈富基金（2800）上日流通股份增0.01%或100萬個，至59.49億個，是5月19日後最多，當日達59.93億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份減0.06%或550萬個，至84.89億個，是5月22日後最少，當日達84.95億個。

沽空增幅最多的股份為，南方Ａ５０－Ｒ（82822）增加14774.06%，至36.59萬元；沽空減幅最多的股份為，華夏比特幣（3042）減少98.2%，至13610元。

藍籌當中，沽空比率最高的是農夫山泉（9633）沽空比率50.16%。科指股沽空比率最高的是阿里健康（0241）沽空比率42.14%。

其餘請看附圖。

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