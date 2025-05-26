據樂餉社項目總監梁建輝介紹，雙方合作通過收集國泰航空抵港航班中原本會被送往堆填區的未開封包裝食物，並透過樂餉社轉贈以支援本地弱勢社群。捐贈食品以無需冷藏的乾貨為主，包含樽裝水、果汁、罐裝飲品、汽水、零食、麥片、牛奶和新鮮水果等。隨後它們將被運往樂餉社於油塘佔地11,500平方呎的恒溫倉庫。每樣捐贈食品均經專人逐一嚴格檢查，確保其在有效期限包裝狀況符合安全食用標準，再打包捐贈至本地弱勢社群。

國泰企業事務總經理黃文傑表示，展望未來，隨著國泰航空網絡擴大和航班數量增加，與樂餉社的合作規模會進一步擴大。國泰計劃將捐贈類目拓展至非食物類，例如航班上未使用的個人護理包、急救包等，並藉助品牌影響力，提高公眾對樂享社的認知度，鼓勵更多人參與捐贈。

另據悉，樂餉社每年從各方收集的捐贈食物超1200噸，送到逾150個慈善機構合作伙伴，確保將食物送到有需要的人士手上。

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