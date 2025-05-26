今早人民幣兌美元中間價報7.1833元，是4月2日後最強，當日報7.1793元。而中間價與預期差亦轉正，終止7日負差距，報0.0067元。

張建泰表示，隨著近期人民幣升值，人行自4月3日以來首次將人民幣中間價設定在7.19至7.20的窄幅區間以下，5月份美元/人民幣中間價與預期差距轉為正值。也就是說，人行的人民幣中間價指導現在可能有助於平滑雙向外匯波動，而不是抵消單向貶值壓力。

張建泰表示，事實上，離岸人民幣現貨、在岸人民幣現貨和人民幣中間價的趨同表明，由中美關稅上調引發的人民幣單邊貶值趨勢可能在短期內消散。隨著美元拋售潮再次出現，人行可能會謹慎行事，避免人民幣過度升值，這可能會在關稅暴漲期間對中國出口造成壓力。隨著中美關稅休戰將於8月12日到期，人行預計將維持匯率穩定，同時保留人民幣升值作為潛在談判籌碼。畢竟，人行尚未明確轉變全年維持匯率穩定的政策立場。

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