報道引述消息指，總體而言，中國的目標是在中長期保持製造業在國內生產毛額中所佔的比重基本穩定。製造業目前佔中國經濟總量的約四分之一。

與此同時，中國還在制定將於明年3月兩會期間正式公布2026年起下一個五年計劃，即「十五五」規劃。報道引述消息指，官員們仍在討論是否將提高消費在國內生產毛額中佔比的數字目標納入「十五五」規劃。由於目前沒有特別好的拉動消費的抓手，有關部門目前傾向於不為此設置量化目標。

上述舉措表明，儘管美國等國指責中國的產業政策已助長產能過剩、扭曲全球市場並加劇貿易失衡，中國仍堅定推進其製造業強國的戰略目標。一些西方國家長期以來一直敦促中國向消費驅動型經濟轉型，而中國政府正在進行的討論表明這樣的轉型並非易事。

發改委沒有回覆彭博社查詢。

報道指，從一開始，「中國製造」戰略就明確了實現戰略目標分「三步走」：力爭到2025年邁入製造強國行列；到2035年達到世界製造強國陣營中等水平；到2049年新中國成立一百年時綜合實力進入世界製造強國前列。

報道還指出，內需與消費動力不足也是需要解決的核心問題，下一步要釋放消費對經濟增長的拉動作用，改善收入分配、優化消費環境。

其他報道

瑞穗：人行提高雙向外匯交易彈性 保留升值作為談判籌碼

高盛料人民幣每升值1% 中國股市升3%

國泰與樂餉社合作逾十年 捐2250噸食物惠及26萬人士 月捐超30噸

攜程將設立10億人幣旅遊創新基金

【有片：埋身擊】紐約期油倘突破阻力位 有望升至68美元

比亞迪22款車型限時促銷 股價跌逾7% 市場憂「減價戰」開打 車股齊受壓

半日沽空金額增45% 恒生中國企業沽空增56%

大摩：未來幾個月港元Hibor可能反彈

融創：82%現有證券未償還本金總額持有人 已遞交加入重組支持協議函件

雅各臣料全年來自持續經營業務溢利增逾40%

恒指半日跌235點 科指跌1.3% 比亞迪、吉利跌7% 美團跌5%

維他奶盈喜 料全年賺多最高1.1倍