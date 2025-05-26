日本人氣雜貨店 3 COINS 即將在香港開設首間分店，選址銅鑼灣希慎廣場地庫。日前有網民發現，該店已設有圍板並進行裝修，圍板上寫有「Opening in July」的開業日期，預計將於7月正式營業。
可留意的是，3 COINS 圍板上寫上「By YAICHI谷日百貨」，而3 COINS 亦開始招聘人手，而招聘網站亦提及「日本品牌3COINS在香港的授權經營店」，意味 3 COINS 香港店可能由谷日百貨營運。谷日百貨是由兩家日本上市公司以及東瀛遊（6882）管理層私人等投資的日貨網購平台。
3 COINS於1994年創立，為服飾品牌集團PAL旗下生活雜貨店，首家分店位於大阪梅田，貨品價格大部分由300日圓起。
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