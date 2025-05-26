中國財政部國際經濟關係司今日發稿指，財政部副部長廖岷在5月21日在北京，會見澳門經濟財政司司長戴建業，雙方主要就澳門經濟形勢、支持澳門債券市場發展等議題交換意見。 廖岷表示，財政部按照黨中央、國務院決策部署，支持澳門發揮自身獨特優勢、融入和服務國家發展大局，推動經濟適度多元發展，未來將繼續全力支持澳門實現更好發展。
戴建業表示，感謝財政部長期以來對澳門的各項政策支持，希望在中央政府支持下進一步加快和完善澳門債券市場發展，更好融入國家經濟金融發展大局。
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