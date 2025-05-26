楊續稱，去年11月部分券商設香港寬頻港股目標價3.9至4.2元，而當時公司股價為4元水平。過去半年，恒生指數升幅約兩成，而競爭對手香港電訊（6823）股價升18%。他認為，香港寬頻剛公布的中期業績EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）升了5%，考慮到大市升幅及業績表現好過競爭對手，撇除去年12月中移動出價影響，香港寬頻股價也應可升兩成，「沒理由不高過4.8元」。同時亦未計及將來會派的股息及收購溢價，「任何禮金都要大過我哋禮裝」。

他指出，截至目前，公司董事會仍審視不同方案，沒定案；但以個人而言，「（4.91元）呢個無得傾」。被問心目中價位，他沒直接回應，僅引用有市場分析以香港寬頻與香港電訊作比較，香港電訊企業價值（Enterprise Value）是EBITDA的7.5至8.5倍，若按此計算方法，香港寬頻應是6至7.7元；另一計法是以過往12個月公司數據來看，則可達到8至10元。

楊表示，公司與對方保持溝通，「其他人打電話嚟都會聽，但我哋都會打電話畀其他人」，而最近一次與中移動通電話是兩周前，形容「談話愉快、行動靜止」。他續稱，公司與中移動、另一競價方HGC母公司I Squared Capital 仍保持友好關係，「兩邊都好大誘因」，而目前主要是與這兩間公司溝通。至於I Squared提出作價是否高於中移動，他稱 「個價唔高過，我哋都唔會繼續傾」。

談及持有公司股份的員工及小股東，他稱有同事在公司股價14.15元買入後並為公司「拼搏」，但除息後只有4.91元的作價，「我想會有內疚感」。同時，小股東向他反映期望可以「好好爭取」。

截至今年2月28日，香港寬頻總債務為114.06億元，公司早前與銀行財團進行了67.50億元的債務再融資（其中52.50億元為舊債務再融資）。楊表示，第一期息率是香港銀行同業拆息（HIBOR）+2.2厘，第二期40多億元則未確定，但貸款條款比第一期好，並獲得超額認購四倍，包括來自本地、中東銀行，料未來一兩個月可完成。他又稱，公司未來有新的資本開支（CAPEX）項目，但不用再貸款。

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