moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

黃傑龍：消費改變餐飲須創新 叙福樓續攻「輕奢華」市場 內地同業優勢難在港完全發揮

【明報專訊】「有人辭官歸故里，有人夤夜趕科場」，儘管本港飲食行業市道不景，近期亦屢傳出食肆結業或暫緩擴張計劃，惟仍然不乏新食肆開張，叙福樓集團（1978）主席兼行政總裁黃傑龍接受本報專訪時表示，香港餐飲業仍有發展空間，重要是靈活創新，他稱叙福樓早在15年前即開始加緊腳步轉型，視應變和創新為集團成功的關鍵因素。現時集團擁有超過70間食肆，較2017年底的34間增加一倍以上。

明報記者 邱潤青

叙福樓早於1986年以「叙福樓」品牌經營中式酒樓，高峰期曾有33間分店。隨着飲食市場變遷，集團逐步轉型，主力拓展亞洲菜餐廳，並透過特許經營協議引入海外食肆，以旗下「牛角」、「溫野菜」等日式食肆最廣為人知。

特許經營品牌佔收入增至74%

據資料顯示，叙福樓特許經營品牌收入佔總收入比重，從2017年的38.6%大幅上升至去年的73.7%，已成為集團主要收入來源（見表）。

黃傑龍表示，港人飲食偏好長期以「揸筷子」多過「揸刀叉」，惟對餐廳專業化要求日益提高，加上疫情之後高性價比餐飲成消費者首選，為順應消費模式改變，叙福樓自去年開始瞄準「輕奢華」市場。他介紹如集團去年5月於中環國際金融中心（IFC）商場開設的日本漢堡扒品牌「挽肉與米」，輕奢華餐飲體驗主打「百幾蚊簡簡單單食一餐」，卻能讓顧客「食得享受」。他續稱堅持在優勢領域發展，並透露過去數月持續在日本考察，冀今年內繼續引入輕奢餐飲新品牌。

叙福樓年報顯示，自2018年上市後至2022年，集團收入按年表現均跑贏本港整體飲食業。然而去年受本地消費力疲弱影響，餐飲消費亦有流入快餐或諸如兩餸飯的雜類飲食類的迹象，拖累叙福樓去年收入按年減少17.3%（見圖）。黃傑龍表示，集團於去年已展開門店優化轉型策略，關閉10間表現欠佳或租金較高的門店並開設16間新店，相關支出或為集團業績下滑的原因之一。

啟德KAMO未受捧 速轉型京川滬菜

黃傑龍坦言持續轉型絕非易事，需從失敗中尋覓機會。他表示，集團旗下位於啟德零售館的中日西混合料理「KAMO」試業後市場反應未如預期，管理層隨即在開業不足一個月便決定將其轉型為「和平飯店（京川滬）」，在滬菜基礎上加入北京菜及川菜元素，並自設烤爐現製北京片皮鴨。他表示，該店「幾乎日日有顧客排隊等位」，生意較轉型前有明顯改善。

稱內地餐飲優勢難在港完全發揮

對於近年內地餐飲品牌積極進軍香港市場，黃傑龍稱香港一向為高度國際化及商業化的市場，歡迎各大品牌同台競技。相信本地經營者在了解香港文化及法規、租務選址及掌握港人口味偏好方面更具優勢，相較之下，內地餐飲所擅長的中央工廠、物流配送及成本控制等優勢，則未必能在香港完全發揮。他強調，面對同一成本結構的競爭環境，對本地餐飲競爭力仍有信心。

其他報道

3COINS聯手網店谷日百貨7月登陸香港 首店選址銅鑼灣希慎廣場

瑞穗：人行提高雙向外匯交易彈性 保留升值作為談判籌碼

高盛料人民幣每升值1% 中國股市升3%

國泰與樂餉社合作逾十年 捐2250噸食物惠及26萬人士 月捐超30噸

攜程將設立10億人幣旅遊創新基金

【有片：埋身擊】紐約期油倘突破阻力位 有望升至68美元

比亞迪22款車型限時促銷 股價跌逾7% 市場憂「減價戰」開打 車股齊受壓

半日沽空金額增45% 恒生中國企業沽空增56%

大摩：未來幾個月港元Hibor可能反彈

融創：82%現有證券未償還本金總額持有人 已遞交加入重組支持協議函件

雅各臣料全年來自持續經營業務溢利增逾40%

恒指半日跌235點 科指跌1.3% 比亞迪、吉利跌7% 美團跌5%

維他奶盈喜 料全年賺多最高1.1倍

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.3%

1個月HIBOR續見近3年低 隔夜息見逾19年低 港元貶值見一年最弱

中信證券：香港IPO熱潮或將提升A股估值

匯豐：亞洲及新興市場基金 減持內地股 增持印度及台灣股

海天味業據報開始評估香港IPO需求

關稅戰︱特朗普：我們想做大事 稱「美國製造」是要科技產品、坦克及船

市監局就平台收費合規指南徵求意見 美團跌逾6%

積金評級：5月首21日MPF人均賺1.06萬元 中港股票基金年初至今升約16%

馬斯克稱回歸全天候工作 將「超級專注」旗下公司經營