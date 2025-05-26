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生產力局推「出海6招」 全支援企業拓展全球市場

生產力局近年致力幫助企業利用香港優勢開拓全球市場。生產力局主席陳祖恆指，內地企業在競爭激烈「內捲」嚴重情況下尋求出海發展機會，加上中美貿易關係緊張，僅依靠美國做生意已行不通，促使企業選擇「Plan B」，共同構成企業出海動機。而香港則可以幫助內地企業調整以內銷市場為中心的管理體系，助其面向國際化。

生產力局總裁畢堅文介紹，生產力局2025年4月成立「The Cradle出海服務中心」，為企業提供智能生產、資助計劃、專業服務、國際標準對接、技術研發支援，以及培訓及實地考察「出海6招」，搭建平台全方位支援企業出海。

畢堅文表示，去年生產力局有超過100個項目與企業出海相關。自「出海服務中心」成立後，短時間內已收到28間企業出海服務、技術開發及新型工業化相關諮詢，超過 20個機構有意成為合作夥伴。合共超過400人員參觀生產力局。此外，生產力局亦舉辦內地及海外展覽及考察團，促進與當地合作。

此外，畢堅文表示，生產力局2024至2025年度收入9.63億元，按年增加17%；服務逾4萬間中小企及初創企業，按年增加8%。期內完成超過1500個科研項目，舉辦超過1000個課程，培訓人數達5.8萬人次。目前生產力局大樓共有超過29個研究、測試及服務中心，合共接獲1.2萬人參觀。

 

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