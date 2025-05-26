科指連跌3日，恒指、國指見近兩周最大跌幅，大市成交升至2235億，創兩周高，不過北水流出增加至15億，連續第2日流出，北水交易成交額升3%，見逾一周高，但連續第8日少於1000億元。

恒指今早低開95點，高位跌30點，低位跌366點，高低波幅337點。上升股份比例為28.26%，下跌為37.81%，無升跌為33.92%。

恒指收市跌318點或1.35%，報23282點，大市成交金額2235億元，較上日增加9.75%，是5月12日3224.26億元成交後最多；國指跌146點或1.7%，報8437點。恒生科技指數收報5157點，跌1.7%。

藍籌股成交金額983億元，佔大市成交43.98%；科指成份股成交金額592.24億元，佔大市成交26.49%；國指成份股成交金額884.07億元，佔大市成交39.55%。

24隻雙櫃台股，總成交0.91億元人民幣，相當於約0.99億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加0.64%，至163.13億元，佔大市成交7.29%。牛熊證成交金額77.94億元，減少7.65%；窩輪成交金額85.18億元，增加9.66%。

藍籌23隻升，55隻下跌，5隻無升跌。農夫山泉（9633）升3.83%，收報38元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌9.46%，收報18.38元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，21隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是同程旅行（0780）創上市新高，見23.35元，收報21.4元，升4.39%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報7.11元，跌6.45%。

恒指跌穿10天線(23481.7點)。科指跌穿20天線(5220.95點)，曾跌穿100天線(5151.59點)。

北水南下合計淨流出15.07億元，較上日增加32.27%，連續第2日流出，累計流出26.46億元，，對上一次連續2日淨流出是5月8日。北水本月累計流入160.36億元，按月減少90.38%，金額是2023年12月後新低，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）連續第8日少於1000億元，報996.71億元，較上日增3.43%，是5月14日後收市新高，當日報1010.2579點，佔香港市場成交額由上日的23.65%減至22.29%，是5月21日後收市新低，當日報21.5978%。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.55%，是5月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.03%。低見23234.27點，是5月19日23059.89點後最低。今日收市報23282.33點，是5月13日後收市新低，當日報23108.27點。第1日陰燭。

科指曾跌最多2.06%，是5月22日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見5138.85點，是5月9日5117.57點後最低。今日收市報5157.65點，是4月30日後收市新低，當日報5087.42點。連跌3日，累計跌184.76點，對上一次連跌3日是5月19日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月25日。

國指曾跌最多1.92%，是5月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見8419.34點，是5月19日8351.69點後最低。今日收市報8437.64點，是5月13日後收市新低，當日報8386.21點。第1日陰燭。

午後消息股表現

國泰（0293）與樂餉社合作逾十年 捐2250噸食物惠及26萬人士 月捐超30噸。收報10.5元，跌0.19%。

攜程（9961）將設立10億人幣旅遊創新基金。收報484.4元，跌0.66%。

比亞迪（1211）22款車型限時促銷 股價跌逾7% 市場憂「減價戰」開打 車股齊受壓。收報425.2元，跌8.6%。

吉利（0175）收報18.38元，跌9.46%。

小鵬（9868）收報75.35元，跌4.44%。

理想（2015）收報109.9元，跌3.17%。

蔚來（9866）收報29.15元，跌3%。

零跑（9863）收報57.45元，跌8.45%。

融創（1918）：82%現有證券未償還本金總額持有人 已遞交加入重組支持協議函件。收報1.38元，升0.73%。

雅各臣（2633）料全年來自持續經營業務溢利增逾40%。收報1.27元，無升跌。

維他奶（0345）盈喜 料全年賺多最高1.1倍。收報9.35元，升2.75%。

百盛商業（3368）首季少賺82.3%。收報0.088元，跌2.22%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美團（3690）收報129.4元，跌5.48%。

安能物流（9956）收報9.25元，跌0.32%。

DYNAM JAPAN（6889）收報3.36元，升1.51%。

萊爾斯丹（0738）收報0.295元，無升跌。

匯量科技（1860）收報6.47元，跌0.15%。

NIRAKU（1245）收報0.181元，無升跌。

遠大醫藥（0512）創新眼科藥物獲澳門藥監局批准上市。創52周高，見9.51元，收報8.8元，跌4.24%。

環球新材（6616）：旗下七色鹿寨獲重慶國際參與增資5億人幣 。收報3.96元，升4.21%。

阿里巴巴（9988）主席蔡崇信：亞洲企業可以在美國以外尋求增長。收報116.9元，跌1.6%。

金朝陽（0878）私有化失敗， 股價在公告前已跌11.6%。收報5.5元，跌15.25%。

林順潮辭任希瑪醫療（3309）主席兼行政總裁，轉任高級顧問及眼科醫生，高永文任副主席。收報1.72元，升2.38%。

中國市監局批萬達售商場予太盟為首財團 投資者包括騰訊（0700）、陽光保險及京東。收報510元，跌1.54%。

名創優品（9896）首季純利逾4億人幣跌29%，收入升19%。收報34.55元，跌18.22%。

同程旅行（0780）首季多賺68.7%，年付費用戶增加7.8%。創上市新高，見23.35元，收報21.4元，升4.39%。

破頂股表現

破頂股包括，招金礦業（1818）創上市新高，見21.2元，收報20.95元，升3.71%；重慶銀行（1963）創上市新高，見8.49元，收報8.13元，跌1.45%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見62.35元，收報61元，升0.41%；集海資源（2489）創上市新高，見1.76元，收報1.69元，無升跌；靈寶黃金（3330）創上市新高，見11.4元，收報11.2元，升2.19%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見226元，收報215.8元，跌0.83%；香港交易所－Ｒ（80388）創上市新高，見364元，收報354.4元，跌0.17%；德翔海運（2510）創上市新高，見8元，收報7.17元，跌9.92%；毛戈平（1318）創上市新高，見118.1元，收報116.5元，升7.18%；博雷頓（1333）創上市新高，見35元，收報33.6元，升1.2%；鈞達股份（2865）創上市新高，見28.05元，收報27.35元，升6.01%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9286.65元，收報9286.65元，升0.05%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1121.45元，收報1120.55元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見925.45元，收報925.45元，升0.12%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1081.1元，收報1080.5元，升0.4%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見71.4元，收報71.2元，升0.76%；ＧＸ韓流音樂文化（3158）創上市新高，見69.3元，收報69.3元，升1.02%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.41元，收報14.28元，無升跌；恒生日本東證一百（3410）創上市新高，見5.355元，收報5.355元，升0.94%；平安香港高息–Ｕ（9070）創上市新高，見4.504元，收報4.454元，跌0.09%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83168）創上市新高，見167.1元，收報167.1元，升0.03%；Ａ華夏人民幣－Ｒ（83437）創上市新高，見104.8元，收報104.8元，升0.19%；廸生創建（0113）創52周高，見6.91元，收報6.91元，升0.44%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.75元，收報4.72元，跌0.21%。

破頂指數成份股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見71.4元，收報69.5元，升3.35%；同程旅行（0780）創上市新高，見23.35元，收報21.4元，升4.39%；工行（1398）創52周高，見5.78元，收報5.7元，升0.18%；東方海外（0316）創52周高，見149.5元，收報146.1元，跌0.41%；港交所（0388）創52周高，見398.6元，收報387.2元，無升跌；建行（0939）創52周高，見7.08元，收報7.02元，跌0.14%；中移動（0941）創52周高，見88.5元，收報88.2元，升1.73%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括思派健康（0314）低見3.49元，收報3.53元，跌11.08%；靄華押業信貸（1319）低見0.179元，收報0.181元，跌1.09%；偉立控股（2372）低見0.2元，收報0.2元，跌1.48%；飛天雲動（6610）低見0.191元，收報0.198元，跌18.18%；古兜控股（8308）低見0.07元，收報0.07元，跌4.11%；瀛海集團（8668）低見0.075元，收報0.075元，跌6.25%；華夏２０美債－Ｒ（83199）低見648.4元，收報648.4元，跌0.49%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，南戈壁（1878）低見1.89元，收報1.92元，無升跌；大快活集團（0052）低見5.02元，收報5.1元，升0.99%；渝太地產（0075）低見0.14元，收報0.14元，無升跌；長江製衣（0294）低見0.85元，收報0.85元，跌3.41%；大家樂集團（0341）低見6.91元，收報6.94元，跌1%；恆和集團（0513）低見0.141元，收報0.141元，無升跌；泛亞環保（0556）低見0.33元，收報0.335元，跌8.22%；非凡領越（0933）低見0.34元，收報0.34元，跌2.86%；順風清潔能源（1165）低見0.015元，收報0.016元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中核國際（2302）創52周高，見5.1元，收報4.09元，升129.78%；新愛德集團（8412）收報0.47元，升46.88%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.16元，升41.59%；保德國際發展（0372）收報0.33元，升38.66%；智數科技集團（1159）收報2.09元，升33.12%；偉志控股（1305）創52周高，見1元，收報0.93元，升32.86%；新達控股（8471）收報0.161元，升31.97%；工蓋有限公司（1421）收報0.182元，升31.88%；中國核能科技（0611）收報0.45元，升30.43%；精技集團（3302）收報0.129元，升25.24%；珠光控股（1176）收報0.08元，升25%。

下跌異動股，包括，神通機器人教育（8206）收報0.083元，跌28.45%；民生國際（0938）收報0.74元，跌26%；名科國際（8100）收報0.166元，跌24.55%；禮建德集團（8455）收報0.056元，跌22.22%；通達宏泰（2363）收報0.335元，跌19.28%；致浩達控股（1707）收報0.121元，跌18.79%；名創優品（9896）收報34.55元，跌18.22%；飛天雲動（6610）創上市新低，見0.191元，收報0.198元，跌18.18%；INTL GENIUS（0033）收報0.85元，跌16.67%；建德國際控股（0865）收報0.036元，跌16.28%；茂盛控股（0022）收報0.195元，跌15.95%。

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