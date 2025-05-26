統計處公布，今年4月出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升14.7%和15.8%。
今年4月商品整體出口貨值為4,345億元，按年上升14.7%；商品進口貨值為4,505億元，按年上升15.8%。4月錄得有形貿易逆差160億元，相等於商品進口貨值的3.6%。
今年首4個月，商品整體出口貨值按年上升11.9%；商品進口貨值上升11.4%。首4個月錄得有形貿易逆差969億元，相等於商品進口貨值的5.7%。
政府發言人表示，4月商品出口貨值按年顯著上升14.7%。輸往內地和不少其他亞洲市場的出口顯著上升。輸往美國的出口有輕微增長，輸往歐盟的出口則下跌。
展望未來，隨着近期國際貿易摩擦稍為緩和，外圍環境的不利因素和不確定性略為減輕。內地經濟繼續穩步增長，加上香港積極加強與不同市場的經貿聯繫，應有助支持貿易表現。政府會繼續對貿易政策轉變可能造成的影響保持警覺。
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