早幾個球季利物浦因表現飄忽不定踢「海鮮波」，而被冠以「利記海鮮」之名，不過今屆就再奪英超冠軍。香港街市即在青衣市場開設「利記不海鮮」檔，除讓一眾利迷與街坊打卡外，今日起可透過掃描現場的QR code參加「利記不海鮮真粉考驗」，每日最快正確回答最多問題的2位參賽者即可獲「利記海鮮孖寶」（沙巴龍躉及基圍蝦 或 沙巴龍躉及鳳紋貝 或 沙巴龍躉及帶子）一份，每日名額2個。
「利記不海鮮」檔擺放至6月6日的中午12時。另外，香港街市於今日至6月6日期間推出限定優惠，全線指定海鮮檔三款「利記海鮮孖寶」將以每份劃一價98元出售，青衣市場更隨優惠送出海鮮的完美拍檔：利記粉絲一包。另外自即日起至6月8日期間，香港街市網店將增設「利記不海鮮」專區，專區內的指定海鮮，包括多款魚類、貝類、蝦類等將以劃一價35元出售。
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