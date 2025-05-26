早幾個球季利物浦因表現飄忽不定踢「海鮮波」，而被冠以「利記海鮮」之名，不過今屆就再奪英超冠軍。香港街市即在青衣市場開設「利記不海鮮」檔，除讓一眾利迷與街坊打卡外，今日起可透過掃描現場的QR code參加「利記不海鮮真粉考驗」，每日最快正確回答最多問題的2位參賽者即可獲「利記海鮮孖寶」（沙巴龍躉及基圍蝦 或 沙巴龍躉及鳳紋貝 或 沙巴龍躉及帶子）一份，每日名額2個。