瑞銀指，黃金今年再次發揮了作為對冲工具的屬性，在抵禦下行風險的長期投資組合多元化工具中，具有不可替代的價值。該行認為，近期金價回調是增配戰略敞口的好時機，在廣泛的多元化美元投資組合中，投資者可以考慮配置5%左右的黃金，以管理對冲潛在風險。另外，該行現時基本預期美國有效關稅稅率將穩定在約15%，會推高通脹並對經濟增長構成阻力，但不足以使美國經濟陷入衰退。

美股方面，瑞銀指由於目前已回升至4月2日「對等關稅」前的水平，該行近期將美國股票的評級從「具吸引力」下調至「中性」，認為短期內上行空間有限，並預計波動性將持續。不過，該行預計明年美股將進一步上漲，這得益於結構性盈利增長、政策環境更趨穩定以及美國利率下降。投資者可利用波動或回檔期逐步建倉全球股票或構建平衡型投資組合。該行對變革性創新機遇的長期潛力保持高度信心，包括AI、電力和資源以及長壽經濟。

美匯指數在特朗普延遲歐盟關稅後繼續下跌，今日再失守99水平，瑞銀指隨著美國經濟放緩以及對財政赤字的關注度上升，預計美元將再次走弱。投資者可以考慮利用美元短期走強之機，將多餘的美元現金分散配置到其他貨幣。不過，該行仍對美國的償債能力充滿信心，因為美國資本市場的實力、美元的儲備貨幣地位以及美國家庭持有的大量財富。該行指，美國的信用品質優異，國債仍被視為避險和低收益率美元資產，全球央行也繼續看重美國國債市場的優秀流動性。

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