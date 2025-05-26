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美團首季溢利升87%至100.57億元人幣 新業務經營虧損收窄18%

美團（3690）公布首季業績，收入按年升18.1%至865.57億元（人民幣，下同）經營溢利升一倍至105.66億元，溢利升87.3%至100.57億元。非國際財務報告會計準則計量，經調整EBITDA（息稅折舊攤銷前盈利）升52.4%至123.02億元，經調整溢利升46.2%至109.49億元。

期內，核心本地商業總收入按年升17.8%至643.25億元，經營溢利升39.1%至134.91億元。新業務總收入升19.2%至222.32億元，經營虧損22.73億元，去年同期虧損27.57億元。主要是由於食雜零售業務的收入增長及海外業務的發展。

研發開支方面，首季按年增15.4%至58億元，主要是由於公司層面對AI（人工智能）的投入增加，佔收入百分比6.7%，按年保持穩定。

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