Dynam（6889）公布截至3月底止全年度業績，期內股東應佔溢利達到40.09億日圓或2.07億元（港元、下同），按年增長18.5%。每股派末期息2.5日圓，與去年同期一樣。期內彈珠機場館業務分部溢利按年增長4.03%至54.71億日圓；飛機租賃業務的分部溢利按年下跌37.13%至6.74億日圓。
在彈珠機場館本業，該集團年內經營427間彈珠機戲場館，按年減少6間。旗下飛機租賃機隊組合共有20架飛機，自有、代管及訂購飛機分別佔10架、8架及2架。自有飛機平均機齡為2.9年，平均剩餘租賃年限為5.2年。期內由於代管及租賃的飛機數目較上一年度同期上升，因此無論從業務收益及開支均見上升。
年內該集團的彈珠機場館本業共錄投注5526.41億日圓，派彩達4336.72億日圓，總收益達1189.69億日圓。集團指，智能遊戲機、日式彈珠機彈珠╱日式角子機遊戲幣分配機等資本開支負擔增加，導致日式彈珠機遊戲館數目持續減少，而顧客數目幾近持平。
由於銀行借款利息開支增加，因此融資開支按年增加22%至53.23億日圓。
其他報道
全日沽空金額增28% 比率19%創逾6周高 恒生中國企業沽空增55%
恒指收市跌318點 見近兩周最大跌幅 成交兩周高 北水續流出
黃傑龍：消費改變餐飲須創新 叙福樓續攻「輕奢華」市場 內地同業優勢難在港完全發揮
香港寬頻楊主光：個人不接受中移動作價 扣除股息只得4.91元
中國財政部副部長及澳門經財司在京會面 就支持澳門債市發展交換意見
3COINS聯手網店谷日百貨7月登陸香港 首店選址銅鑼灣希慎廣場
國泰與樂餉社合作逾十年 捐2250噸食物惠及26萬人士 月捐超30噸
比亞迪22款車型限時促銷 股價跌逾7% 市場憂「減價戰」開打 車股齊受壓
融創：82%現有證券未償還本金總額持有人 已遞交加入重組支持協議函件
恒指半日跌235點 科指跌1.3% 比亞迪、吉利跌7% 美團跌5%