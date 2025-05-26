碧桂園（2007）離岸重組計劃在爭取債權人支持的過程中遇到阻力，彭博引述該集團主要銀行債權人表示，如果不能夠接受他們的部份要求，將「很難談下去」。考慮到債務規模和涉及的債權人數量，香港高等法院法官陳靜芬將該集團的清盤呈請聆訊押後至8月11日，並表示希望在下次聆訊上看到「積極有用的進展」。
同時，被稱為協調委員會的關鍵銀行團體稱，碧桂園和銀行尚未就返還抵押品的1.78億美元交易方案細節達成一致意見。該協調委員會的律師表示，如果不能就此問題達成一致，重組計畫難以推進。
協調委員會對碧桂園的債務重組至關重要，有權阻止任何潛在的交易。碧桂園需要獲得兩類債務持有人中，即銀行貸款人和債券持有人的四分之三的支持。碧桂園表示，目前債務重組計畫已獲得相當於現有公眾票據本金總額逾70%的持有人支持，但即使從該類別持有人獲得再多支持，仍然需要銀行債權人的支持才能通過「協議安排」程序。
根據該集團的公告，協調委員會由共同持有或控制碧桂園三筆銀團貸款，共涉未償還本金總額36億美元中未償還本金額約48%的貸款人組成。尚未解決的問題包括信用增信、付款時間表和優先順序等細節。
碧桂園在債券持有人的同意下要求將聆訊押後六個月，而銀行債權人則要求推遲三周。該集團表示計畫於8月中旬，向法院提交文件舉行召集聆訊。該集團曾表示爭取在12月完成重組。今日碧桂園的股價收報0.39元，無升跌。
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