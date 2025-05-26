Abrams解釋，若要小米於發展晶片上要達到一個合適的成本水平，則需要一個好的調制解調器，另他提到小米亦需研究將晶片，去連接整個物聯網（IOT）設備網絡，或會需要用到更長的時間。

Abrams表示，小米下一步或自然為研究，將晶片放於產品中去運行人工智能（AI），去研究背後、調整整個產品結構，如圖形處理器（GPU）、 中央處理器（CPU）處理器去運行軟件，務求更掌握自己公司的命運（in control their destiny），如編寫公司能運行很快的軟件，優化自身硬件等。

美國總統特朗普早前表示擬對半導體加徵25%關稅，另早前亦傳特朗普政府擬引用來向暫被豁免，於「對等關稅」的半導體和電子產品，展開國家安全貿易調查的「232條款」（Section 232），意味或增加手機產品的關稅稅率。瑞銀投資銀行東盟研究主管暨亞太區科技技術研究主管Nicolas Gaudois表示，受各類因素或會增加智能手機價格，以Iphone為例，原始設備製造商（OEM）不太可能只針對美國市場加價，而OEM會將加價範圍擴至全球。

Gaudois解釋，OEM會將加價範圍擴至全球，因全球手機的需求增長潛力減弱，第二個原因則為避免出現差價套利（arbitrage）的情况，如美國消費者會跨境到墨西哥及加拿大買智能手機。另Gaudois提到於不確定性的環境下，瑞銀亦料今年全球智能手機市場的銷量增長率只有1%，明年銷量增速則為平穩。

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