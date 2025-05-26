渣打賽馬日昨天舉行，包括本地馬季壓軸一級賽事「渣打冠軍暨遮打盃」，有超過300名賓客出席。渣打（2888）國際業務總裁洪丕正向到場觀看的傳媒派貼士，睇好本地代表1號「遨遊氣泡」同2號杜拜代表「譽滿杜拜」，話這場「香港頭馬對杜拜頭馬」。
結果「遨遊氣泡」順利贏出賽事，成為香港賽馬史上第二匹「三冠王」。洪丕正過去多年有向在場傳媒提供「貼士」，翻查過去紀錄，他去年貼中外訪馬「桀驁之戀」奪冠，2023年雖然首推的「浪漫勇士」跑第二，但另一隻心水馬「將王」勝出，而疫情前的2019年亦成功預測大熱門「時時精綵」奪冠。
今年適逢渣打贊助的利物浦贏得英超冠軍，7月底將到訪香港對陣AC米蘭，渣打當日在活動加入了多項紅軍元素，除了設有利物浦足球會徽的打卡點，每個包廂都掛上紅軍會徽及英超冠軍的標語，又送出限量的球隊紀念品。
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