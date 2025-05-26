結果「遨遊氣泡」順利贏出賽事，成為香港賽馬史上第二匹「三冠王」。洪丕正過去多年有向在場傳媒提供「貼士」，翻查過去紀錄，他去年貼中外訪馬「桀驁之戀」奪冠，2023年雖然首推的「浪漫勇士」跑第二，但另一隻心水馬「將王」勝出，而疫情前的2019年亦成功預測大熱門「時時精綵」奪冠。

今年適逢渣打贊助的利物浦贏得英超冠軍，7月底將到訪香港對陣AC米蘭，渣打當日在活動加入了多項紅軍元素，除了設有利物浦足球會徽的打卡點，每個包廂都掛上紅軍會徽及英超冠軍的標語，又送出限量的球隊紀念品。

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