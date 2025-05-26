於簽立終止契據後，一致行動人士不再有義務透過在集團任何成員公司的董事會會議或股東大會上統一投票而一致行動，亦不會被視為於彼此之股份權益中擁有權益。

施清流、Cha Jung Hoon、Pro Honor Investment Limited及林志堅在2013年11月9日訂立一份一致行動人士契據，根據收購守則，施等四名人士或公司被視為彼此的一致行動人士。

近年新耀萊風波不斷，包括全國政協委員、香港福建社團聯會主席施清流在2023年10月曾公開表示不滿新耀萊管理，指公司股價長期下行、並在當時出現自2017年以來首次虧損下，擬向新耀萊提出私有化，作價每股0.9元，僅折讓一成。

其後2024年初，新耀萊曾公布，得悉在施清流發出每股0.9元的收購要約期間，於2023年12月30日至2024年1月8日有高於要約價0.9元的買賣其股份之活動，涉嫌出現操控市場及虛假交易行為，可能違反證券交易監管規定。

公司又針對施清流及申萬宏源融資(香港)發出緊急單方面禁制令申請。新耀萊其後在2024年11月公布，與施清流及申萬宏源融資(香港) 達成和解，並向雙方支付和解金額，禁制令案件亦已審結。

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