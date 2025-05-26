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安能物流第一季多賺20%

安能物流（9956）發布截至2025年3月31日止3個月的主要財務及業績指標。集團第一季母公司擁有人應佔利潤2.26億元（人民幣，下同），按年增加20.26%，經調整淨利潤2.42億元，按年增加15.9%。

期內收入25.87億元，按年增長8.8%。其中，運輸服務收入13.16億元，增值服務收入5.71億元，派送服務收入6.99億元，分別佔總收入的50.9%、22.1%和27.0%。

另集團第一季貨運總量為3045千噸，按年增長5.9%。其中，迷你小票(70公斤或以下)及小票零擔(70至300公斤)貨量分別按年增長27.4%及12.1%。

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