按證公司指，該行致力推動年金及安老抵押貸款業務，而該等業務則受於市場計價會計帶來日益增加的敏感性及波動性所影響。為對財務表現作更佳的評估，在撇除按證公司從事年金業務的全資附屬的香年金公司財務業績、業務性質為長年期的安老按揭業務受物業價格變化的影響，以及對由從事一般保險業務的按證保險公司提供保險保障的貸款組合作出的綜合財務會計調整的影響，去經調整的除稅後溢利為7.87億元，按年上升8.7%，權益回報率為4.8%，按年跌0.5個百分點，成本對收入比率為27.6%，按年跌0.5個百分點。

截至2024年底，年金業務的內涵價值約為124億元，當中包括權益總額112億元和預期將來利潤的現值12億元，反映年金公司的穩健財務狀況可支持年金業務長遠發展。年金公司和按證保險公司於去年底的償付能力充足率分別約為1.7倍及4倍，遠高於保險業監管局規定的法定最低要求。

按證指，基於不明朗的市場環境，公司採取審慎預先籌措融資的策略，並主動與本地及國際的投資業界就債券發行保持溝通，以支持購買大額的貸款及滿足再融資的需要。建基於強勁的融資能力及流動性水平，按證核心業務保持靈活穩健，並為應對金融動盪作出了充分準備，以執行其策略性政策角色和達成社會目標。

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