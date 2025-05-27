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港股ADR跌225點 夜期低水82點 派格生物、吉宏上市 小米、快手、領展等業績

美股休市，港股ADR跌225點或0.95%，報23376點，即月恒指夜期無升跌，報23200點，夜期低水82點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.59%，折合報515.31元；阿里巴巴（9988）跌0.61%，折合報118.25元；美團（3690）跌0.25%，折合報135.45元；匯控（0005）跌0.28%，折合報92.84元；建行（0939）升0.47%，折合報6.98元。

道期現升0.871%；標期現升0.97%；納期現升1.11%。日本東證指數現跌0.04%；韓國KOSPI指數現跌0.45%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.04%。

VIX指數隔晚跌7.71%或1.72點，報20.57點。

紐油現跌0.22%或0.14美元，報61.39美元；布油現跌0.18%或0.11美元，報64.62美元；金價現升0.03%或1.08美元，報3344.92美元；LME 銅期貨隔晚升1.15%或109.5美元，報9610美元。比特幣現跌0.24%或269.4美元，報109349.79美元；美國10年期債息現跌0.35%或0.0159厘，報4.4951厘。

今日焦點股份可留意：

派格生物醫藥－Ｂ（2565）上市，定價15.6元。

吉宏股份（2603）上市，定價7.68元。

多間公司最快今日公布業績，包括，日本共生（0627）、快手（1024）、領展（0823）、靄華押業信貸（1319）、小米（1810），及知乎－Ｗ（2390）

紫金（2899）擬分拆海外礦山業務上市，發股佔總股本不超過15%，去年度賺逾4億人幣。

萊爾斯丹（0738）全年虧損擴大至1億人幣不派息。

Niraku（1245）全年盈利減少逾12%至6.07億日圓，部署發展私募房託。

美團（3690）首季溢利升87%至100.57億元人幣，新業務經營虧損收窄18%。美團：美團外賣及美團閃購將參與618促銷活動。

安能物流（9956）第一季多賺20%。

新耀萊（0970）施清流、林志堅等，終止一致行動人士契據。

渣打（2888）賽馬日昨天舉行，洪丕正再貼中「頭馬」。

瑞銀：小米（1810）若要製造一款符合全球標準調制解調器或需數年。

碧桂園（2007）離岸債重組遇阻，清盤呈請聆訊押後至8月。

平保增持郵儲行（1658）

Dynam（6889）全年盈利按年增18.5%至2.07億港元，每股末期息維持2.5日圓。

 

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