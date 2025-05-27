恒指今早低開65點或0.29%，報23216點，大市成交金額25億元；國指今早低開25點或0.31%，報8411點。恒生科技指數開市報5130點，跌0.52%。上升股份比例為7.84%，下跌為4.52%，無升跌為87.63%。