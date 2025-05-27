恒指今早低開65點或0.29%，報23216點，大市成交金額25億元；國指今早低開25點或0.31%，報8411點。恒生科技指數開市報5130點，跌0.52%。上升股份比例為7.84%，下跌為4.52%，無升跌為87.63%。
藍籌46隻升，13隻下跌，24隻無升跌。藥明康德（2359）升1.6%，報66.7元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌4.95%，報123元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，8隻下跌，12隻無升跌。升幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）開市報7.25元，升1.97%；跌幅最大的是美團（3690）開市報123元，跌4.95%。
恒指續低於10天線(23492.56點)，下試20天線(23059.29點)。科指跌穿100天線(5158.32點)。
阜博（3738）折讓9%配股 籌5億。開市報3.72元，跌10.79%。
派格生物醫藥－Ｂ（2565）上市，定價15.6元。開市報13元，跌16.67%。
吉宏股份（2603）上市，定價7.68元。開市報11元，升43.23%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，日本共生（0627）停牌。
快手（1024）開市報48.5元，無升跌。
領展（0823）開市報41元，升0.37%。
靄華押業信貸（1319）無成交，報0.181元。
小米（1810）開市報51元，跌0.58%。
知乎－Ｗ（2390）無成交，報10.34元。
紫金（2899）擬分拆海外礦山業務上市，發股佔總股本不超過15%，去年度賺逾4億人幣。開市報18.52元，升0.43%。
萊爾斯丹（0738）全年虧損擴大至1億人幣不派息。開市報0.28元，跌5.08%。
Niraku（1245）全年盈利減少逾12%至6.07億日圓，部署發展私募房託。無成交，報0.181元。
美團（3690）首季溢利升87%至100.57億元人幣，新業務經營虧損收窄18%。美團：美團外賣及美團閃購將參與618促銷活動。開市報123元，跌4.95%。
安能物流（9956）第一季多賺20%。無成交，報9.25元。
新耀萊（0970）施清流、林志堅等，終止一致行動人士契據。無成交，報0.445元。
渣打（2888）賽馬日昨天舉行，洪丕正再貼中「頭馬」。開市報121.2元，無升跌。
瑞銀：小米（1810）若要製造一款符合全球標準調制解調器或需數年。開市報51元，跌0.58%。
碧桂園（2007）離岸債重組遇阻，清盤呈請聆訊押後至8月。開市報0.39元，無升跌。
平保增持郵儲行（1658）。無成交，報5.06元。
Dynam（6889）全年盈利按年增18.5%至2.07億港元，每股末期息維持2.5日圓。無成交，報3.36元。
破頂股包括，英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.35元，開市報0.35元，升2.94%；中國育兒網絡（1736）無成交，報0.415元；五谷磨房（1837）創52周高，見0.75元，開市報0.75元，升1.35%。
破頂指數成份股包括，中移動（0941）創52周高，見88.8元，開市報88.8元，升0.68%。
創52周低，大家樂集團（0341）低見6.91元，開市報6.91元，跌0.43%。
異動股
上升異動股，包括，吉宏股份（2603）創上市新高，見11元，開市報11元，升43.23%；中核國際（2302）開市報4.7元，升14.91%；神州控股（0861）開市報2.97元，升14.23%；CTR HOLDINGS（1416）開市報0.078元，升9.86%；萬達酒店發展（0169）開市報0.57元，升9.62%；金輝（0137）開市報0.69元，升9.52%；大健康國際（2211）開市報0.14元，升9.38%；從玉智農（0875）開市報0.435元，升8.75%；盈滙企業控股（2195）開市報0.053元，升8.16%；凱知樂國際（2122）開市報0.067元，升6.35%。
下跌異動股，包括，派格生物醫藥－Ｂ（2565）平上市高位15.6元，創上市新低，見13元，開市報13元，跌16.67%；阜博集團（3738）開市報3.72元，跌10.79%；融創服務（1516）開市報1.62元，跌7.95%；太興（6811）開市報1元，跌6.54%；建發國際集團（1908）開市報14元，跌5.79%；東江集團控股（2283）開市報2元，跌5.66%；萊爾斯丹（0738）開市報0.28元，跌5.08%；美團（3690）開市報123元，跌4.95%。
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