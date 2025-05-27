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內地工業企業利潤增速加快 4月增3% 年內最快 國統局：基礎還需繼續鞏固

國統局公布，1至4月工業企業利潤按年升1.4%，至2.117萬億元人民幣，4月則按年升3%，高於3月份的升2.6%，1至3月為升0.8%。4月增3%，增速是2024年12月後最快，當月報11%。

國家統計局工業司統計師于衛寧解讀指，1至4月份規模以上工業企業利潤加快恢復，新動能行業利潤增長較快，「兩新」政策效應持續顯現。國際環境變數仍多，需求不足、價格下降等制約因素仍然存在，工業企業效益穩步恢復的基礎還需繼續鞏固。

解讀全文：

4月份，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區、各部門加快落實更加積極有為的宏觀政策，有力有效應對外部挑戰，工業生產實現較快增長，帶動規模以上工業企業利潤增長加快。特別是以裝備製造業、高技術製造業為代表的新動能行業利潤增長較快，彰顯工業經濟發展韌性。

工業企業利潤增長加快。1至4月份，規模以上工業企業利潤增長1.4%，較1至3月份加快0.6個百分點，延續恢復向好態勢。從行業看，在41個工業大類行業中，有23個行業利潤按年增長，增長面近六成。4月份，全國規模以上工業企業利潤按年增長3.0%，較3月份加快0.4個百分點。

裝備製造業引領作用突出。隨著工業產業優化升級深入推進，裝備製造業效益持續提升。1至4月份，裝備製造業利潤按年增長11.2%，較1至3月份加快4.8個百分點；拉動全部規模以上工業利潤增長3.6個百分點，拉動作用較1至3月份增強1.6個百分點，對規模以上工業利潤增長的引領作用突出。從行業看，裝備製造業的8個行業中，有7個行業利潤實現兩位數增長，6個行業較1至3月份增速加快，其中，儀器儀表、電氣機械、通用設備、電子等行業利潤分別增長22.0%、15.4%、11.7%、11.6%，較1至3月份加快6.7個、7.9個、2.2個、8.4個百分點。

高技術製造業利潤增長加快。1至4月份，高技術製造業利潤按年增長9.0%，較1至3月份加快5.5個百分點，增速高於全部規模以上工業平均水平7.6個百分點。從行業看，隨著製造業高端化持續推進，生物藥品制品製造、飛機製造等行業利潤按年增長24.3%、27.0%；「人工智能+」行動深入推進，半導體器件專用設備製造、電子電路製造、集成電路製造等行業利潤分別增長105.1%、43.1%、42.2%；智能化產品助力數智化轉型，相關的智能車載設備製造、智能無人飛行器製造、可穿戴智能設備製造等行業利潤分別增長177.4%、167.9%、80.9%。

「兩新」政策效應持續顯現。1至4月份，各地區各有關部門用足用好超長期特別國債資金，推動「兩新」加力擴圍政策繼續顯效。在大規模設備更新相關政策帶動下，專用設備、通用設備行業利潤按年分別增長13.2%、11.7%，合計拉動規模以上工業利潤增長0.9個百分點。其中，電子和電工機械專用設備製造、通用零部件製造、采礦冶金建筑專用設備製造等行業利潤快速增長，增速分別為69.8%、24.7%、18.3%。消費品以舊換新政策加力擴圍效果明顯，家用電力器具專用配件製造、家用廚房電器具製造、非電力家用器具製造等行業利潤分別增長17.2%、17.1%、15.1%。

總體看，1至4月份規模以上工業企業利潤穩定恢復，展現出我國工業強大韌性和抗衝擊能力。但也要看到，國際環境變數仍多，需求不足、價格下降等制約因素仍然存在，工業企業效益穩步恢復的基礎還需繼續鞏固。下階段，要深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，推動科技創新和產業創新融合發展，優化調整產業結構，加快傳統產業轉型升級，培育壯大新興產業，促進工業企業效益持續恢復向好。

 

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