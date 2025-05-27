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美團見8個月低 大摩料利潤率承壓 下調目標價

美團（3690）稱本地競爭和全球擴張將削弱盈利能力。摩根士丹利預計美團短期利潤率承壓，將目標價從200元下調至160元，維持「增持」評級。

美團曾跌最多5.49%，是5月26日後最大跌幅，當日跌幅為6.36%。低見122.3元，是2024年9月16日122.2元後最低。現報126.6元，跌2.16%。連跌2日，累計跌10.30元，對上一次連跌2日是5月16日。

大摩指，對美團在食品外賣領域的長期護城河充滿信心，但預計短期利潤率將面臨壓力。預計第二季度外賣業務量將維持按年增長10.5%的水平，但營業利潤為按年下降24%，原因是投資增加且基數較高。

大摩指，第二季度新業務虧損料保持穩定，但如果計入巴西的擴張，2025財年虧損將進一步擴大；維持2025年中東擴張虧損50至60億元人民幣的預測。

大摩認為，網絡交易平台收費行為新規涵蓋所有互聯網平台，該草案料不會對美團產生直接影響，但競爭加劇會給外賣利潤率帶來風險。

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