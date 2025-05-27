日本財務省數據顯示，截至2024年底，日本淨外部資產達到533.05萬億日圓（3.7萬億美元），比前一年增長約13%。雖然數字創紀錄，但被德國超越，後者的淨外部資產總額達到569.7萬億日圓。中國以516.3萬億日圓仍位居第三。

德國的崛起反映了其巨額的經常帳盈餘(2024年已達2,487億歐元)，這主要得益於強勁的貿易表現。日本財務省的數據顯示，日本的盈餘為29.4萬億日圓，相當於約1,800億歐元。

對日本而言，日圓貶值導致海外資產和負債均增加，但資產增長速度更快，部分原因是海外商業投資擴大。

數據反映外國直接投資的整體趨勢。日本經濟產業省表示，2024年，日本企業對外國直接投資的興趣仍然強勁，尤其是對美國和英國。該省表示，金融、保險和零售等行業吸引了大量日本投資者的資金。

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