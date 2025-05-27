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廣汽進軍巴西市場 推出五款新車

彭博社報道，廣汽集團（2238）在巴西正式啟動營運，將推出五款新車，把巴西定位為公司在全球範圍內的重點市場。

廣汽集團曾跌最多1.43%，低見2.75元，是5月6日2.73元後最低。現報2.75元，跌1.43%。連跌2日，累計跌0.09元，對上一次連跌2日是5月14日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月14日。

公司聲明顯示，商業營運初期有83個銷售點，其中33個為傳統經銷商，50個為購物中心銷售點；到2025年底預計將達到 120個指定銷售點，覆蓋全國所有地區。該公司將推出四款電動車型和一款全混動車型 (HEV)。這五款中有四款運動型多用途車(SUV)和一款轎車。到今年12月，預計在該國銷售8,000輛汽車，2026年達到29,000輛。

廣汽表示，公司制定了在巴西本土生產電動、混動及燃油車型的穩健規劃。廣汽集團董事長馮興亞稱，將在巴西本土以世界上最先進的技術造車。

 

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