廣汽集團曾跌最多1.43%，低見2.75元，是5月6日2.73元後最低。現報2.75元，跌1.43%。連跌2日，累計跌0.09元，對上一次連跌2日是5月14日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月14日。

公司聲明顯示，商業營運初期有83個銷售點，其中33個為傳統經銷商，50個為購物中心銷售點；到2025年底預計將達到 120個指定銷售點，覆蓋全國所有地區。該公司將推出四款電動車型和一款全混動車型 (HEV)。這五款中有四款運動型多用途車(SUV)和一款轎車。到今年12月，預計在該國銷售8,000輛汽車，2026年達到29,000輛。

廣汽表示，公司制定了在巴西本土生產電動、混動及燃油車型的穩健規劃。廣汽集團董事長馮興亞稱，將在巴西本土以世界上最先進的技術造車。

其他報道

中國要求騰訊、百度、抖音等堅決打擊「開盒」亂象

日本失最大債權國地位 34年來首次

港交所據報計劃於2026年啟動「零日期權」交易

傳大國藥妝進軍香港 港正招聘「銷售助理」 首店或選址尖沙咀

美團見8個月低 大摩料利潤率承壓 下調目標價

內地工業企業利潤增速加快 4月增3% 年內最快 國統局：基礎還需繼續鞏固

滬深三大指數低開 人行開展4480億人幣逆回購

恒指低開65點 科指跌0.5%跌穿100天線 派格上市跌16% 吉宏升43% 美團跌4%

阜博折讓9%配股 籌5億

港股ADR跌225點 夜期低水82點 派格生物、吉宏上市 小米、快手、領展等業績

美股休市 德國DAX升1.6% 法國CAC 40升1.2%

北水增持建行 減持美圖