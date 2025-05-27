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1個月HIBOR終止7連跌 隔夜息從紀錄低位回升 港元貶值見20個月最弱

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止7連跌，升3.2點子至0.60119%，是5月22日後最高，當日報0.66613%。對上一次終止7連跌是5月15日，當日拆息報1.35083%。

港元現報7.8387元貶值24點子，曾貶值最多31點子，報7.8394元，是2023年9月11日7.8413元後最弱。亦曾升值最多9點子，報7.8354元。

港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.55點子至0.02887%，是5月21日後最高；1星期HIBOR跌0.07點子至0.18315%，是2022年6月14日後最低；2星期HIBOR跌7.89點子至0.32107%，是2022年6月15日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.24點子至1.36714%，是2022年6月20日後最低；6個月期HIBOR跌12.04點子至2.15988%，是2022年6月20日後最低；12個月期HIBOR跌9.79點子至2.93%，是2022年6月16日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減12.55億元，至總數21181.62億元，是5月22日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減13.9億元，至總數6087.35億元，是5月22日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.01億元，至總數131.92億元，是2024年11月25日後最低。收市總結餘為1736.52億元，較再上一日增3700萬元，總結餘是5月22日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增9900萬元，至總數13225.83億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增14.98億元，至總數12185.9億元，創紀錄新高。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，連續第5日有變動，增3700萬元。

美匯美息

美元指數現報98.914貶值0.02點或0.02%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.3285%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.7389%，連續6日擴闊，利差創紀錄最闊。

對上一次連續6日擴闊，是2025年5月12日，當日利差報-2.402%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向上。短線拆息方面，隔夜Shibor跌5.4點子至1.452%，是5月15日後最低；1星期Shibor升1.9點子至1.598%，是5月7日後最高；2星期Shibor跌2.1點子至1.667%，是5月22日後最低；1個月期Shibor升0.2點子至1.614%，是5月21日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升0.3點子至1.665%，是5月13日後最高；6個月期Shibor升0.3點子至1.665%，是5月13日後最高；1年期Shibor升0.7點子至1.692%，是5月12日後最高。

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