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恒指半日跌41點 科指跌0.58% 北水轉流入 美團跌0.08% 派格生物跌19% 吉宏升47%

歐盟表示已同意加快與美國的貿易談判，歐期、美期上升，亞股則普遍向下。美團（3690）跌至9月以來新低，摩根士丹利稱該公司短期利潤率料承壓。

恒指今早低開65點，高位升91點，低位跌114點，高低波幅207點。上升股份比例為25.36%，下跌為27.96%，無升跌為46.66%。

恒指半日跌41點或0.18%，報23241點，大市成交金額1113億元；國指跌25點或0.3%，報8412點。恒生科技指數收報5127點，跌0.58%。

藍籌股成交金額447.6億元，佔大市成交40.21%；科指成份股成交金額269.98億元，佔大市成交24.25%；國指成份股成交金額389.74億元，佔大市成交35.01%。

24隻雙櫃台股，總成交0.29億元人民幣，相當於約0.32億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少24.63%，至122.94億元，佔大市成交11.03%。牛熊證成交金額55.84億元，減少28.36%；窩輪成交金額67.09億元，減少21.23%。

藍籌44隻升，35隻下跌，4隻無升跌。石藥（1093）升4.45%，收報6.81元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌4.12%，收報43.05元，是跌幅最大的藍籌，

恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報7.75元，升9%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報28.1元，跌3.6%。

恒指續低於10天線(23495點)，下試20天線(23060.51點)。科指跌穿100天線(5158.29點)。

北水南下合計淨流入32.26億元，終止連續2日流出，淨流入金額是2025年5月22日38.8億元後最多。北水本月累計流入192.62億元，按月減少88.44%，金額是2023年12月後新低，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）476.59億元，較上日減52.18%，佔香港市場成交額由上日的22.29%減至21.39%。

個股表現

美團（3690）明起啟動大促銷 向消費者派618人民幣神券包。美團見8個月低 大摩料利潤率承壓 下調目標價。收報129.3元，跌0.08%。

廣汽（2238）進軍巴西市場 推出五款新車。收報2.75元，跌1.43%。

中國要求騰訊（0700）、百度、抖音等堅決打擊「開盒」亂象。收報511元，升0.2%。

百度（9888）收報81.85元，跌0.06%。

知乎（2390）收報10.52元，升1.74%。

嗶哩嗶哩（9626）收報148.3元，升0.07%。

港交所（0388）據報計劃於2026年啟動「零日期權」交易。創52周高，見399.6元，收報393.2元，升1.55%。

阜博（3738）折讓9%配股 籌5億。收報3.41元，跌18.23%。

派格生物醫藥－Ｂ（2565）上市，定價15.6元。平上市高位15.6元，創上市新低，見11.22元，收報12.56元，跌19.49%。

吉宏股份（2603）上市，定價7.68元。創上市新高，見12.46元，收報11.32元，升47.4%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，日本共生（0627）停牌。

快手（1024）收報48.7元，升0.41%。

領展（0823）創52周高，見41.65元，收報41.4元，升1.35%。

靄華押業信貸（1319）收報0.181元，無升跌。

小米（1810）收報50.75元，跌1.07%。

知乎－Ｗ（2390）收報10.52元，升1.74%。

紫金（2899）擬分拆海外礦山業務上市，發股佔總股本不超過15%，去年度賺逾4億人幣。收報17.78元，跌3.58%。

萊爾斯丹（0738）全年虧損擴大至1億人幣不派息。收報0.246元，跌16.61%。

Niraku（1245）全年盈利減少逾12%至6.07億日圓，部署發展私募房託。收報0.166元，跌8.29%。

美團（3690）首季溢利升87%至100.57億元人幣，新業務經營虧損收窄18%。美團：美團外賣及美團閃購將參與618促銷活動。收報129.3元，跌0.08%。

安能物流（9956）第一季多賺20%。收報9元，跌2.7%。

新耀萊（0970）施清流、林志堅等，終止一致行動人士契據。收報0.43元，跌3.37%。

渣打（2888）賽馬日昨天舉行，洪丕正再貼中「頭馬」。收報120.7元，跌0.41%。

瑞銀：小米（1810）若要製造一款符合全球標準調制解調器或需數年。收報50.75元，跌1.07%。

碧桂園（2007）離岸債重組遇阻，清盤呈請聆訊押後至8月。收報0.385元，跌1.28%。

平保增持郵儲行（1658）。收報5.12元，升1.19%。

Dynam（6889）全年盈利按年增18.5%至2.07億港元，每股末期息維持2.5日圓。收報3.4元，升1.19%。

破頂股表現

破頂股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見72元，收報69.6元，升0.14%；蜜雪集團（2097）創上市新高，見577元，收報571.5元，升8.55%；古茗（1364）創上市新高，見28.9元，收報28.8元，升7.66%；統一企業中國（0220）創上市新高，見10.56元，收報10.52元，升2.53%；康臣葯業（1681）創上市新高，見10.2元，收報10.08元，升2.02%；招金礦業（1818）創上市新高，見21.25元，收報20.65元，跌1.43%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見62.8元，收報62元，升1.64%；中播數據（2982）創上市新高，見0.14元，收報0.124元，升5.98%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見234.6元，收報234元，升5.79%；香港交易所－Ｒ（80388）創上市新高，見365.4元，收報359.4元，升1.41%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見81.6元，收報81.6元，升1.12%；毛戈平（1318）創上市新高，見121.8元，收報115.8元，跌0.6%；鈞達股份（2865）創上市新高，見28.5元，收報28.15元，升2.93%；吉宏股份（2603）創上市新高，見12.46元，收報11.32元，升47.4%；ＧＸ韓流音樂文化（3158）創上市新高，見69.64元，收報69.64元，升0.49%；恒生日本東證一百（3410）創上市新高，見5.365元，收報5.36元，升0.09%；古茗控股（1364）創上市新高，見28.9元，收報28.8元，升7.66%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見577元，收報571.5元，升8.55%；廸生創建（0113）創52周高，見6.92元，收報6.91元，無升跌；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.78元，收報4.73元，升0.21%；迪生創建（0113）創52周高，見6.92元，收報6.91元，無升跌；招商局港口（0144）創52周高，見14.7元，收報14.68元，升1.24%；德昌電機控股（0179）創52周高，見22.05元，收報20.35元，升0.74%。

破頂指數成份股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見72元，收報69.6元，升0.14%；港交所（0388）創52周高，見399.6元，收報393.2元，升1.55%；領展（0823）創52周高，見41.65元，收報41.4元，升1.35%；中移動（0941）創52周高，見89.1元，收報89.05元，升0.96%；翰森製藥（3692）創52周高，見27元，收報26.15元，升2.15%；。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括思派健康（0314）低見3.37元，收報3.44元，跌2.55%；慕尚集團控股（1817）低見0.3元，收報0.335元，跌6.94%；華津國際控股（2738）低見0.169元，收報0.183元，無升跌；派格生物醫藥－Ｂ（2565）低見11.22元，收報12.56元，跌19.49%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，冠中地產（0193）低見0.236元，收報0.236元，跌3.67%；大家樂集團（0341）低見6.85元，收報6.86元，跌1.15%；泛亞環保（0556）低見0.33元，收報0.33元，跌1.49%；非凡領越（0933）低見0.34元，收報0.345元，升1.47%；順風清潔能源（1165）低見0.015元，收報0.016元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；均安控股（1559）低見0.078元，收報0.078元，無升跌；景聯集團（1751）低見0.345元，收報0.345元，跌1.43%；標準發展集團（1867）低見0.134元，收報0.134元，無升跌；百德國際（2668）低見0.175元，收報0.179元，跌6.28%。

異動股

上升異動股，包括，麥迪森控股（8057）收報0.169元，升69%；吉宏股份（2603）創上市新高，見12.46元，收報11.32元，升47.4%；CTR HOLDINGS（1416）創52周高，見0.106元，收報0.098元，升38.03%；潤邁德－Ｂ（2297）收報0.206元，升36.42%；智數科技集團（1159）收報2.77元，升32.54%；CWT INT'L（0521）收報0.14元，升30.84%；盛源控股（0851）收報0.23元，升27.78%；中國天弓控股（0428）收報0.231元，升27.62%；中昌國際控股（0859）收報0.109元，升25.29%；禮建德集團（8455）收報0.069元，升23.21%；日光控股（8451）收報0.074元，升21.31%。

下跌異動股，包括，聲通科技（2495）收報183.7元，跌41.42%；偉志控股（1305）收報0.74元，跌20.43%；中國來騎哦（8039）收報0.101元，跌19.84%；派格生物醫藥－Ｂ（2565）平上市高位15.6元，創上市新低，見11.22元，收報12.56元，跌19.49%；阜博集團（3738）收報3.41元，跌18.23%；連達科技控股（0889）收報0.27元，跌18.18%；佳華百貨控股（0602）收報0.037元，跌17.78%；萊爾斯丹（0738）收報0.246元，跌16.61%；致浩達控股（1707）收報0.101元，跌16.53%；中國置業（0736）收報0.125元，跌16.11%。

 

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