全年收入142.2億元，按年增4.8%，好過市場預期的141.6億元。物業淨收益106.2億元，按年增5.5%，好過預期的105.1億元。投資物業公平值變動由去年同期的73.61億元，大增至162.8億元。期內未就商譽、物業、器材及設備進行減值。

年末，總借貸535億元，淨負債率21.5%，去年同期為19.5%。

公司指，可分派總額增長4.6%，主要由於香港業績相對較好及上海七寶領展廣場的全年貢獻、財務成本減省以及一次性稅項處置及調整，部分增幅被成本（包括未資本化的併購開支）上升所抵銷。

主席歐敦勤表示，未來一年，須繼續專注於充分發揮現有的核心物業組合、善用在零售資產等領域的核心優勢，適時與新的夥伴合作，而明智謹慎地投資鄰近市場，從而推動多元化發展及增強盈利質素。

歐敦勤重申，在中期業績中所提及的「房託+」投資方案，指要持續為基金單位持有人帶來高質素盈利及可持續的增長，的企業策略須持續進化，再由團隊付諸實行。歐敦勤表示，公司正處於領展房託發展里程的重要轉捩點，儘管若干變動可能導致短期陣痛或挫敗，但當前環境亦同時可作為推動發展的跳板。

行政總裁王國龍表示，儘管零售市道疲軟和消費者情緒低迷，但得益於必需品零售及佔比重要的停車場業務，香港物業組合在報告期內的總收益及物業收入淨額分別按年溫和增長1.5%及2.8%。香港零售物業組合維持97.8%的高租用率，並於報告期內簽訂超過600份新租約，但期內續租租金調整率轉為負2.2%。可喜的是，商戶銷售額等主要指標領先香港零售市場整體水平。停車場組合收益及月租收入分別按年增長1.7%及0.9%。

王國龍表示，內地物業組合按人民幣計算的總收益及物業收入淨額分別按年增長29.7%及28.9%，主要來自上海七寶領展廣場綜合入賬的貢獻。中國內地零售物業組合的租用率達95.9%，繼續展現抗逆力，惟租金調整率在回顧年度內轉為負0.7%。儘管戶外及運動用品等領域表現亮麗，惟整體消費市場仍具挑戰，而物業市場流動性仍然有限。

澳洲方面，王國龍表示，零售物業組合的銷售額持續上升，租用率維持接近全面租出的水平，而且銷售額已超越疫情前的水平。隨着資本化率提升，澳洲辦公大樓行業的估值進一步下調，澳洲辦公大樓組合受到影響，但樂見悉尼甲級商廈的供求動態改善，並對該市場前景持樂觀態度。

王國龍表示，新加坡裕廊坊及Swing By @Thomson Plaza表現強勁，租用率近乎全面租出，並錄得17.8%的正數續租租金調整率。

王國龍表示，公司正處於須作出重大變革的轉捩點。然而，相信憑藉過往成功及克服挑戰的經 驗，有助推進領展3.0戰略，持續為未來增長引擎注入新動力。

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