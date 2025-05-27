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半日沽空金額減32% 盈富沽空增9% 街貨一周高

大市半日沽空金額167.15億元，較上日減少32.06%，沽空金額佔大市成交比率為15%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）22.3億元，較上日增加9%，上日流通股份增0.01%或100萬個，至59.5億個，是5月19日後最多，當日達59.93億個。

恒生中國企業（2828）上日流通股份減3.99%或1388.81萬個，至3.34億個，是5月23日後最少，當日達3.47億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份減1.03%或8800萬個，至84.01億個，是5月23日後最少，當日達84.89億個。

沽空增幅最多的股份為，ＧＸ恒生科技（2837）增加14792.91%，至219.83萬元；沽空減幅最多的股份為，黑芝麻智能（2533）減少99.56%，至1752元。

藍籌當中，沽空比率最高的是快手（1024）沽空比率44.86%。科指股沽空比率最高的是快手（1024）沽空比率44.86%。

其餘請看附圖。

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