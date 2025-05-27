瑞銀維持恒指全年目標24500點，瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，本港上市公司利潤較宏觀經濟為佳，吸引外資回來，亦有南下資金買港股，貿易戰緩解後投資者較為關注基本因素，短期仍相當正面，特別是科技股利潤相當好，現時港股已回升至過「對等關稅」前水平。不過貿易戰仍存不明朗因素，該行沒有因應近期中美貿易緊張緩和上調預測，陳志立指，港股估值已回升至11倍，接近歷史平均水平，已到合理水平，現時會審慎留意貿易戰發展，若進一步緩解會再有升幅。
策略上，陳志立表示維持槓鈴式（barbell）配置，一方面持有高beta（較波動）的股票，包括科網股，可望受惠利潤收入增長、較少受政策和貿易戰因素影響，另一方面持有高息股，而避免對貿易因素敏感的出口股。選擇個股上，會考慮市場競爭激烈的因素，電動車方面則留意資金流偏向大型龍頭。
1個月港元拆息今日回升至0.6厘，但仍遠低於金管局在港元觸發強方兌換保證注入資金前的近4厘，陳志立預期拆息會回升但維持在2厘至2.5厘水平，對香港經濟和樓市有正面利好，定期存款亦料會流向股樓等風險資產。
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