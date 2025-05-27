moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

瑞銀續看年底恒指目標24500點 1個月拆息彈至2至2.5厘

瑞銀維持恒指全年目標24500點，瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，本港上市公司利潤較宏觀經濟為佳，吸引外資回來，亦有南下資金買港股，貿易戰緩解後投資者較為關注基本因素，短期仍相當正面，特別是科技股利潤相當好，現時港股已回升至過「對等關稅」前水平。不過貿易戰仍存不明朗因素，該行沒有因應近期中美貿易緊張緩和上調預測，陳志立指，港股估值已回升至11倍，接近歷史平均水平，已到合理水平，現時會審慎留意貿易戰發展，若進一步緩解會再有升幅。

策略上，陳志立表示維持槓鈴式（barbell）配置，一方面持有高beta（較波動）的股票，包括科網股，可望受惠利潤收入增長、較少受政策和貿易戰因素影響，另一方面持有高息股，而避免對貿易因素敏感的出口股。選擇個股上，會考慮市場競爭激烈的因素，電動車方面則留意資金流偏向大型龍頭。

1個月港元拆息今日回升至0.6厘，但仍遠低於金管局在港元觸發強方兌換保證注入資金前的近4厘，陳志立預期拆息會回升但維持在2厘至2.5厘水平，對香港經濟和樓市有正面利好，定期存款亦料會流向股樓等風險資產。

 

其他報道

領展可分派總額增4.6% 末期息增至1.3745元 全年收入升4.8% 勝預期

胡錫進：「性蕭條」是消費低迷的重要原因之一

恒指半日跌41點 科指跌0.58% 北水轉流入 美團跌0.08% 派格生物跌19% 吉宏升47%

百圖生科計劃赴港IPO

滬深三大指數反覆向下 滬指跌0.33%

1個月HIBOR終止7連跌 隔夜息從紀錄低位回升 港元貶值見20個月最弱

美團明起啟動大促銷 向消費者派618人民幣神券包

歐盟要求Shein整頓消費者權益違規行為 否則將罰款

廣汽進軍巴西市場 推出五款新車

中國要求騰訊、百度、抖音等堅決打擊「開盒」亂象

日本失最大債權國地位 34年來首次

港交所據報計劃於2026年啟動「零日期權」交易

傳大國藥妝進軍香港 港正招聘「銷售助理」 首店或選址尖沙咀

美團見8個月低 大摩料利潤率承壓 下調目標價

內地工業企業利潤增速加快 4月增3% 年內最快 國統局：基礎還需繼續鞏固

滬深三大指數低開 人行開展4480億人幣逆回購

恒指低開65點 科指跌0.5%跌穿100天線 派格上市跌16% 吉宏升43% 美團跌4%

阜博折讓9%配股 籌5億

港股ADR跌225點 夜期低水82點 派格生物、吉宏上市 小米、快手、領展等業績

美股休市 德國DAX升1.6% 法國CAC 40升1.2%

北水增持建行 減持美圖