京東消費趨勢顯示，過去兩個月，在香港18區中，銷量前五的城區分別為沙田區、九龍城區、中西區、油尖旺區、西貢區。其中，沙田區用戶最愛網購，兩個月間，該城區不僅用戶規模按月增長超150%，訂單總量也實現了107%的按月增長。

京東加速本地布局 便捷體驗重塑港人購物模式 618促銷熱潮即將開啟

京東指，今年3月宣布全面布局香港市場，加碼補貼，推出自營全品類「買貴就賠」服務等，在一系列補貼優惠及優質服務舉措加持下，可以看到，愈來愈多的香港市民正以多元化的選擇改變自己的購物方式。

另外，每年5月底至6月中，京東都會舉辦大型活動「京東618」。今年京東618將於5月30日晚8點全面開啟，同時作為京東全面布局香港後舉辦的首屆的618，京東APP香港站將為香港市民帶來每人每天超 1000元人民幣補貼等，預計今年京東618將進一步激發香港市民的網購熱情。

其他報道

匯控據報裁減數十名分析員 包括債券專家

瑞銀續看年底恒指目標24500點 1個月拆息彈至2至2.5厘

半日沽空金額減32% 盈富沽空增9% 街貨一周高

領展可分派總額增4.6% 末期息增至1.3745元 全年收入升4.8% 勝預期

胡錫進：「性蕭條」是消費低迷的重要原因之一

恒指半日跌41點 科指跌0.58% 北水轉流入 美團跌0.08% 派格生物跌19% 吉宏升47%

百圖生科計劃赴港IPO

滬深三大指數反覆向下 滬指跌0.33%

1個月HIBOR終止7連跌 隔夜息從紀錄低位回升 港元貶值見20個月最弱

美團明起啟動大促銷 向消費者派618人民幣神券包

歐盟要求Shein整頓消費者權益違規行為 否則將罰款

廣汽進軍巴西市場 推出五款新車