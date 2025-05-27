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京東「香港18區消費競速榜」 沙田用戶最愛網購

京東（9618）公布，「香港18區消費競速榜」，指過去兩個月香港市民在京東的消費表現顯示，沙田用戶最愛網購，使得沙田區在香港18區中銷量最高，同時亦是目前用戶活躍度最高的地區；除沙田區外，九龍城區用戶消費力同樣搶眼，在銷量上僅次於沙田區，但成交金額上卻在香港18區位居首位。此外，元朗區則是成交金額和銷量按月增長最快的城區。

京東消費趨勢顯示，過去兩個月，在香港18區中，銷量前五的城區分別為沙田區、九龍城區、中西區、油尖旺區、西貢區。其中，沙田區用戶最愛網購，兩個月間，該城區不僅用戶規模按月增長超150%，訂單總量也實現了107%的按月增長。

京東加速本地布局　便捷體驗重塑港人購物模式　618促銷熱潮即將開啟

京東指，今年3月宣布全面布局香港市場，加碼補貼，推出自營全品類「買貴就賠」服務等，在一系列補貼優惠及優質服務舉措加持下，可以看到，愈來愈多的香港市民正以多元化的選擇改變自己的購物方式。

另外，每年5月底至6月中，京東都會舉辦大型活動「京東618」。今年京東618將於5月30日晚8點全面開啟，同時作為京東全面布局香港後舉辦的首屆的618，京東APP香港站將為香港市民帶來每人每天超 1000元人民幣補貼等，預計今年京東618將進一步激發香港市民的網購熱情。

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