所謂「零里程二手車」是指，一些汽車雖已完成登記、領取車牌，形式上已被視為「已售出」，但實際上從未被行駛，卻被當作二手車在市場上出售。「這種操作被業界視為車企與經銷商在面對激進銷售目標壓力下，用以推動新車銷售的一種可能策略」。

新浪財經稱，長城汽車董事長魏建軍表示，「零里程二手車」是長年價格戰導致的產業現象之一，目前在大陸的二手車平台上，至少有3,000至4,000個賣家，正在銷售這類「零里程」的「二手車」。

魏建軍稱，對於用戶而言，這類看似準新車的產品，實則隱藏電池衰減、部件磨損等風險，且因已登記上牌，消費者無法享受新車質保，售後維權陷入僵局；對於行業而言，其低價策略擾亂新車定價體系，迫使車企陷入降價、減配、質量下滑的惡性循環。

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