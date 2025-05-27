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OSL夥Ethena推穩定幣生息產品

OSL集團（0863）旗下的OSL Wealth今日（27日）宣布，推出一款穩定幣生息（Yielding stablecoins）收益產品，產品基於Ethena Labs的 Staked USDe (sUSDe) 的質押生息收益機制，目標是為專業投資者和機構用戶帶來簡單、穩定、合規的復利收益新選擇。

OSL指，合資格客戶需進入OSL場外交易（OTC），以用USD或USDT認購，享受穩定的複利收益（歷史1年化凈收益率為10%至20%）。該產品將維持1:1美元穩定幣USDe實時兌換，支持在任何工作天自由申贖（無鎖定期及業績抽成費用）。該公司稱，該產品資產全程存管於持牌交易所OSL的隔離式受保托管賬戶，配備7×24小時全天候監控體系，為投資者提供機構級資金安全保障。

對於sUSDe，OSL進一步解釋指，其是 Ethena 合成穩定幣 USDe 的質押生息產品。其底層協議由以太幣抵押品與永續期貨空頭對沖相結合，捕獲資金費率收入和質押獎勵，并將其復利計入代幣價值，同時保持與美元1:1錨定。OSL Wealth現將此機制整合至其合規產品中，客戶無需管理質押錢包、鏈上對沖或復雜的托管流程，即可隨著sUSDe價值的增加而獲得收益。

OSL Wealth負責人Tony Luk表示，客戶尋求的是既能賺取實際回報，又能由值得信賴的機構提供的美元穩定產品。通過將 sUSDe 整合到 OSL 的合規、托管和安全框架下，公司已將一個技術要求較高的 DeFi 策略轉變為簡單易用的生息產品。

Ethena Labs機構增長負責人Steven Shi則指，此次sUSDe的推出，將公司的生息穩定幣帶給了既要求透明度、又需要機構級保障的客戶群體。

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