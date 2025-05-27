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領展LREP籌備逾年準備就緒 擬比私募基金同業投放更多

領展（0823）通過「領展3.0」戰略，成立領展房地產投資(LREP)，行政總裁王國龍表示，在籌组過程已用了超過一年時間，並且已公布在新加坡、澳洲及日本找來團隊幫助日後參與投資及管理，已經準備就緒。將來一旦落實投資時，有別於其他私募基金，他說領展相對其他同業作較大份投資，藉此與投資者的利益更為一致。

他說，集團在籌組LREP的所有工夫，包括管理私募基金的文件、架構及團隊，均已經做好，之前更陸續公布了在新加坡、澳洲及日本的團隊成員。但是由於薵組過程中，涉及法律原因，不能詳細說明如管理資產目標金額等內容，只會在適當時盡快讓公眾知道。

有別於其他私募基金同行，王國龍稱，大部份私募基金管理方只投入很少資金投資，領展新成立的LREP會比其他同業投放更多，這樣冀可以和投資方利益更為同步及一致，给予投資者信心，因此做法上與人家不同。

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