外匯、債市波動。彭博社引述消息指，日本財務省就合適的政府債券發行規模向市場參與者發出調查問卷。消息一出，日債息急挫，美債息亦跟跌，連帶外匯市場亦波動，美匯指數止跌回升，高見99.415，是5月23日99.94後最高；離岸人民幣貶值至7.1927元，是5月23日7.2058元後最弱；每美元兌日圓早段曾貶值至142.12日圓，是4月29日141.97日圓後最弱，亦同樣於午後轉為升值至143.86日圓，是5月23日144.14日圓後最強。港元亦由20個月最弱，轉為曾升值至7.8351元，是5月26日7.8308元後最強。

恒指今早低開65點，高位升137點，低位跌114點，高低波幅252點。上升股份比例為36.26%，下跌為28.75%，無升跌為34.97%。

恒指收市升99點或0.43%，報23381點，大市成交金額2032億元，較上日減少9.06%，是5月22日1982.29億元成交後最少；國指升32點或0.38%，報8469點。恒生科技指數收報5182點，升0.48%。

藍籌股成交金額886.41億元，佔大市成交43.62%；科指成份股成交金額518.58億元，佔大市成交25.52%；國指成份股成交金額770.15億元，佔大市成交37.9%。

24隻雙櫃台股，總成交0.53億元人民幣，相當於約0.57億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.69%，至144.04億元，佔大市成交7.08%。牛熊證成交金額66.35億元，減少14.87%；窩輪成交金額77.69億元，減少8.79%。

藍籌50隻升，29隻下跌，4隻無升跌。石藥（1093）升5.83%，收報6.9元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌3.9%，收報43.15元，是跌幅最大的藍籌，

恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報7.92元，升11.39%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報22.9元，跌2.35%。

恒指上試10天線(23509.07點)，曾下試20天線(23067.54點)。科指曾跌穿100天線(5158.83點)。

北水南下合計淨流入119.75億元，終止連續2日流出，淨流入金額是5月6日134.75億元後最多。北水本月累計流入280.11億元，按月減少83.19%，金額是2024年2月後新低，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）924.11億元，較上日減7.28%，佔香港市場成交額由上日的22.29%增至22.73%。

三大指數表現

恒指曾升最多0.59%，是5月23日後最大升幅，當日升幅為0.87%。高見23419.55點，是5月26日23571.02點後最高。收市報23381.99點，是5月23日後收市新高，當日報23601.26點。

科指曾升最多0.67%，是5月23日後最大升幅，當日升幅為1.12%。高見5192.2點，是5月26日5233.97點後最高。收市報5182.6點，是5月23日後收市新高，當日報5246.87點。

國指曾升最多0.59%，是5月23日後最大升幅，當日升幅為1.09%。高見8487.64點，是5月26日8561.34點後最高。收市報8469.97點，是5月23日後收市新高，當日報8583.86點。

午後消息股表現

商務部據報將召集比亞迪等 討論「零公里二手車」銷售。

汽車股

吉利（0175）收報18.06元，跌1.74%。

比亞迪（1211）收報418.2元，跌1.65%。

東風集團股份（0489）收報4.11元，跌3.52%。

小鵬（9868）收報75.55元，升0.27%。

理想（2015）收報111.7元，升1.64%。

蔚來（9866）收報28.55元，跌2.06%。

零跑（9863）收報56.9元，跌0.96%。

京東（9618）「香港18區消費競速榜」 沙田用戶最愛網購。收報128.3元，跌1%。

匯控（0005）據報裁減數十名分析員 包括債券專家。收報92.4元，跌0.38%。

領展（0823）可分派總額增4.6% 末期息增至1.3745元 全年收入升4.8% 勝預期。創52周高，見41.65元，收報40.9元，升0.12%。

今早及隔晚消息股表現

美團（3690）明起啟動大促銷 向消費者派618人民幣神券包。美團見8個月低 大摩料利潤率承壓 下調目標價。收報132.1元，升2.09%。

廣汽（2238）進軍巴西市場 推出五款新車。收報2.77元，跌0.72%。

中國要求騰訊（0700）、百度、抖音等堅決打擊「開盒」亂象。收報512元，升0.39%。

百度（9888）收報81.85元，跌0.06%。

知乎（2390）收報10.18元，跌1.55%。

嗶哩嗶哩（9626）收報148.3元，升0.07%。

港交所（0388）據報計劃於2026年啟動「零日期權」交易。創52周高，見399.6元，收報398.2元，升2.84%。

阜博（3738）折讓9%配股 籌5億。收報3.47元，跌16.79%。

派格生物醫藥－Ｂ（2565）上市，定價15.6元。曾高見13.5元，收報11.56元，跌25.9%。

吉宏股份（2603）上市，定價7.68元。曾高見12.46元，收報10.68元，升39.06%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，日本共生（0627）停牌。

快手（1024）收報48.75元，升0.52%。

領展（0823）創52周高，見41.65元，收報40.9元，升0.12%。

靄華押業信貸（1319）收報0.185元，升2.21%。

小米（1810）收報51.55元，升0.49%。

知乎－Ｗ（2390）收報10.18元，跌1.55%。

紫金（2899）擬分拆海外礦山業務上市，發股佔總股本不超過15%，去年度賺逾4億人幣。收報17.86元，跌3.15%。

萊爾斯丹（0738）全年虧損擴大至1億人幣不派息。收報0.255元，跌13.56%。

Niraku（1245）全年盈利減少逾12%至6.07億日圓，部署發展私募房託。收報0.172元，跌4.97%。

美團（3690）首季溢利升87%至100.57億元人幣，新業務經營虧損收窄18%。美團：美團外賣及美團閃購將參與618促銷活動。收報132.1元，升2.09%。

安能物流（9956）第一季多賺20%。收報9.12元，跌1.41%。

新耀萊（0970）施清流、林志堅等，終止一致行動人士契據。收報0.47元，升5.62%。

渣打（2888）賽馬日昨天舉行，洪丕正再貼中「頭馬」。收報121.8元，升0.5%。

瑞銀：小米（1810）若要製造一款符合全球標準調制解調器或需數年。收報51.55元，升0.49%。

碧桂園（2007）離岸債重組遇阻，清盤呈請聆訊押後至8月。收報0.385元，跌1.28%。

平保增持郵儲行（1658）。收報5.11元，升0.99%。

Dynam（6889）全年盈利按年增18.5%至2.07億港元，每股末期息維持2.5日圓。收報3.37元，升0.3%。

破頂股表現

破頂股包括，蜜雪集團（2097）創上市新高，見579元，收報579元，升9.97%；古茗（1364）創上市新高，見29元，收報28.7元，升7.29%；統一企業中國（0220）創上市新高，見10.64元，收報10.48元，升2.14%；康臣葯業（1681）創上市新高，見10.58元，收報10.4元，升5.26%；招金礦業（1818）創上市新高，見21.25元，收報20.1元，跌4.06%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見62.8元，收報62元，升1.64%；中播數據（2982）創上市新高，見0.14元，收報0.125元，升6.84%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見235元，收報233.2元，升5.42%；香港交易所－Ｒ（80388）創上市新高，見365.4元，收報365元，升2.99%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見81.7元，收報81.65元，升1.18%；毛戈平（1318）創上市新高，見121.8元，收報114元，跌2.15%；鈞達股份（2865）創上市新高，見28.8元，收報28.65元，升4.75%；派格生物醫藥－Ｂ（2565）高見13.5元，低見11.22元，收報11.56元，跌25.9%；吉宏股份（2603）高見12.46元，低見10.2元，收報10.68元，升39.06%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9292.5元，收報9290.55元，升0.04%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見925.6元，收報925.4元，跌0.01%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見71.54元，收報71.54元，升0.48%；ＧＸ韓流音樂文化（3158）創上市新高，見69.64元，收報69.64元，升0.49%；恒生日本東證一百（3410）創上市新高，見5.375元，收報5.375元，升0.37%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1059.15元，收報1059.15元，升0.01%；廸生創建（0113）創52周高，見6.92元，收報6.91元，無升跌；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.84元，收報4.81元，升1.91%；招商局港口（0144）創52周高，見14.84元，收報14.8元，升2.07%；德昌電機控股（0179）創52周高，見22.05元，收報20.5元，升1.49%。

破頂指數成份股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見72元，收報69.65元，升0.22%；港交所（0388）創52周高，見399.6元，收報398.2元，升2.84%；領展（0823）創52周高，見41.65元，收報40.9元，升0.12%；中移動（0941）創52周高，見89.2元，收報88.75元，升0.62%；翰森製藥（3692）創52周高，見27元，收報26.55元，升3.71%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括思派健康（0314）低見3.37元，收報3.5元，跌0.85%；慕尚集團控股（1817）低見0.275元，收報0.35元，跌2.78%；華津國際控股（2738）低見0.169元，收報0.182元，跌0.55%；派格生物醫藥－Ｂ（2565）創上市新高，見13.5元，低見11.22元，收報11.56元，跌25.9%。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.14元，收報0.14元，無升跌；冠中地產（0193）低見0.236元，收報0.248元，升1.22%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.35元，收報0.35元，跌4.11%；長江製衣（0294）低見0.85元，收報0.85元，無升跌；大家樂集團（0341）低見6.85元，收報6.95元，升0.14%；泛亞環保（0556）低見0.32元，收報0.32元，跌4.48%；非凡領越（0933）低見0.335元，收報0.335元，跌1.47%；順風清潔能源（1165）低見0.015元，收報0.016元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；透雲生物（1332）低見0.09元，收報0.09元，跌2.17%。

異動股

上升異動股，包括，潤邁德－Ｂ（2297）收報0.222元，升47.02%；吉宏股份（2603）創上市新高，見12.46元，見52周低10.2元，收報10.68元，升39.06%；申港控股（8631）收報0.55元，升37.5%；中生北控生物科技（8247）收報0.7元，升37.25%；智數科技集團（1159）收報2.85元，升36.36%；格林國際控股（2700）創52周高，見0.6元，收報0.6元，升31.87%；時代環球集團（2310）收報0.029元，升26.09%；５１信用卡（2051）收報0.32元，升25.49%；中昌國際控股（0859）收報0.109元，升25.29%；CWT INT'L（0521）收報0.134元，升25.23%；樂華娛樂（2306）創52周高，見2.33元，收報2.24元，升25.14%。

下跌異動股，包括，聲通科技（2495）收報176.3元，跌43.78%；派格生物醫藥－Ｂ（2565）創上市新高，見13.5元，創上市新低，見11.22元，收報11.56元，跌25.9%；安域亞洲（0645）收報0.141元，跌21.67%；港娛國際（8291）收報0.064元，跌20%；致浩達控股（1707）收報0.098元，跌19.01%；大昌微綫集團（0567）收報0.106元，跌17.83%；阜博集團（3738）收報3.47元，跌16.79%；偉志控股（1305）收報0.78元，跌16.13%；基地錦標集團（8460）收報0.049元，跌15.52%；連達科技控股（0889）收報0.28元，跌15.15%；高鵬礦業（2212）收報0.098元，跌14.78%。

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