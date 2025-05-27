快手董事長程一笑稱，與此同時，快手的新業務展現出較強的第二增長曲線勢能。可靈AI商業化變現加速，今年首季可靈AI收入超過1.5億元。他表示，公司專注於核心國際市場的聚焦戰略在實施兩年後已取得切實成效。此外，公司今年首季首次實現整體海外業務單季度的經營利潤轉正。

不同收入分部方面，快手線上營銷服務收入179.77億元，直播收入98.14億元，其他服務收入則有48.17億元。

用戶數據方面，今年首季快手應用的平均日活躍用戶達到4.08億，創歷史新高。毛利率近55%，經調整淨利潤率為14.0%。

程一笑表示，今年首季公司持續推進人工智能（AI）技術賦能業務，通過智能化升級鞏固內容和商業生態，提升用戶和內容創作者的平台使用體驗，提升商家與線上營銷客戶的經營效率，取得了穩健的業績表現。

可靈AI方面，快手4月宣佈視頻生成大模型的重大升級，面向全球用戶推出可靈AI 2.0。今年首季計，AIGC營銷素材的日均廣告消耗約為3000萬元。

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