moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

快手首季經調整純利升4.4%略勝預期 可靈AI收入逾1.5億元

快手（1024）公佈，今年首季公司收入按年升10.9%至326.08億元（人民幣，下同），勝過預期的322.84億元。經調整純利按年升4.4%至45.8億元，同樣略勝市場預期的45億元。

快手董事長程一笑稱，與此同時，快手的新業務展現出較強的第二增長曲線勢能。可靈AI商業化變現加速，今年首季可靈AI收入超過1.5億元。他表示，公司專注於核心國際市場的聚焦戰略在實施兩年後已取得切實成效。此外，公司今年首季首次實現整體海外業務單季度的經營利潤轉正。

不同收入分部方面，快手線上營銷服務收入179.77億元，直播收入98.14億元，其他服務收入則有48.17億元。

用戶數據方面，今年首季快手應用的平均日活躍用戶達到4.08億，創歷史新高。毛利率近55%，經調整淨利潤率為14.0%。

程一笑表示，今年首季公司持續推進人工智能（AI）技術賦能業務，通過智能化升級鞏固內容和商業生態，提升用戶和內容創作者的平台使用體驗，提升商家與線上營銷客戶的經營效率，取得了穩健的業績表現。

可靈AI方面，快手4月宣佈視頻生成大模型的重大升級，面向全球用戶推出可靈AI 2.0。今年首季計，AIGC營銷素材的日均廣告消耗約為3000萬元。

其他報道

恒指收市升99點 北水流入119億創三周高 派格潛水25% 吉宏升39%

領展LREP籌備逾年準備就緒 擬比私募基金同業投放更多

OSL夥Ethena推穩定幣生息產品

標普維持香港信用評級「AA+」及展望「穩定」

古天樂旗下天下一：從未推出公眾影視投資平台或產品 未曾授權進行集資或推廣

商務部據報將召集比亞迪等 討論「零公里二手車」銷售

京東「香港18區消費競速榜」 沙田用戶最愛網購

匯控據報裁減數十名分析員 包括債券專家

瑞銀續看年底恒指目標24500點 1個月拆息彈至2至2.5厘

半日沽空金額減32% 盈富沽空增9% 街貨一周高

領展可分派總額增4.6% 末期息增至1.3745元 全年收入升4.8% 勝預期

胡錫進：「性蕭條」是消費低迷的重要原因之一

恒指半日跌41點 科指跌0.58% 北水轉流入 美團跌0.08% 派格生物跌19% 吉宏升47%

百圖生科計劃赴港IPO

滬深三大指數反覆向下 滬指跌0.33%

1個月HIBOR終止7連跌 隔夜息從紀錄低位回升 港元貶值見20個月最弱

美團明起啟動大促銷 向消費者派618人民幣神券包

歐盟要求Shein整頓消費者權益違規行為 否則將罰款

廣汽進軍巴西市場 推出五款新車

中國要求騰訊、百度、抖音等堅決打擊「開盒」亂象

日本失最大債權國地位 34年來首次

港交所據報計劃於2026年啟動「零日期權」交易