穆迪指，「穩定」的評級展望，反映該行認為本港信用狀况在全球貿易緊張局勢和貿易增長放緩具有韌性，並反映該行對本港政策、經濟和財務實力的評估，在內地的評級面臨下行壓力下，香港的信用可靠性仍將保持穩健，超出該行之前評估。

穆迪又指，香港Aa3評級的確認納入該行評估本港有顯著的信用優勢，包括高收入和具競爭力的經濟、充足的財政和外部緩衝，以及有效的貨幣和財政政策的良好記錄。以上優勢繼續為其抵禦衝擊和長期趨勢提供韌性，包括人口老化、中國內地經濟增長放緩以及全球持續的地緣政治不確定性。

香港的Aa3評級還考慮到與中國的經濟、金融和制度聯繫，這可能使香港的評級在可預見的未來不超過內地主權評級兩個級別。

政府財政方面，穆迪指雖然預計港府財政緩衝將會減少，但財政儲備本身基礎非常強大。該行預計港府中期內或繼續出現財政赤字，不過赤字幅度會較近期收窄。本港將增加支出以應對人口老齡化的需求並支持創新，而在其他領域控制支出控制。

穆迪預計，本港財政赤字今年佔GDP比率為4.4%，較2022年約6.6%的高位收窄，至2030年降至約0.6%。去年財政儲備達GDP的20.4%，可繼續提供重要的財務資源，以應對長期結構性問題。

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