知乎（2390）公布今年第一季業績，虧損大幅收窄至1009.4萬元（人民幣，下同），上年同期蝕1.65億元。每股基本虧損0.59元。收入7.2億元，按年減少24.1%；毛利錄得4.51億元，按年跌17%。第一季度平均月訂閱會員人數為1420萬人。
首季經調整淨利潤為690萬元，2024年同期則為經調整淨虧損1.36億元。
以業務分部計，營銷服務收入1.97億元，按年跌40.4%；付費會員收入為4.18億元，按年跌7.1%；職業培訓收入9453.1億元，按年跌35%。惟毛利率由去年同期的56.6%提高5.2個百分點至61.8%。
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