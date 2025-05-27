首季經調整淨利潤為690萬元，2024年同期則為經調整淨虧損1.36億元。

以業務分部計，營銷服務收入1.97億元，按年跌40.4%；付費會員收入為4.18億元，按年跌7.1%；職業培訓收入9453.1億元，按年跌35%。惟毛利率由去年同期的56.6%提高5.2個百分點至61.8%。

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