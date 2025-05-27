JBD成立於2015年 10月，是一家微型發光二極管(MicroLED)研發和製造公司，專注於開發MicroLED微顯示技術，在內地合肥、上海設有研發部門和工廠。

招商局中國基金指，認為消費級 AR產品需求在未來具有較高的確定性，MicroLED 作為 AR 眼鏡輕量化的顯示解決方案，會有較高的成長性。JBD 的創始團隊出身光電材料和光電器件研發，自 2015 年以來深耕MicroLED 微顯示技術獲得了深厚的技術儲備，具備先發優勢。

公司期待隨著其產品的持續迭代和下游AR終端的商業化落地，JBD作為 MicroLED微顯示領域的頭部企業將有良好的發展前景。同時，公司相信，投資 JBD 將可進一步豐富公司的資訊科技組合，也可使其投資組合更加優化。

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