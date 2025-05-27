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小米首季經調整純利升65%至106億人幣 勝預期

小米（1810）今年首季收入按年升47.7%至1112.93億元（人民幣，下同），好過預期的1090.04億元；經調整純利則升64.5%至106.76億元，同樣勝過預期的91.04億元。

小米指，今年首季，集團整體毛利率達22.8%，按年提升0.5個百分點，創歷史新高。業務分部來看，手機×AIoT分部毛利率22.8%，智能電動汽車及AI等創新業務分部毛利率23.2%。營業成本方面，集團整體營業費用率為13.9%，按年下降2.2個百分點。其中手機×AIoT分部營業費用率為11.4%，降1.4個百分點。

手機×AIoT分部方面，今年首季小米相關收入為927億元，按年增22.8%，其中手機收入506.12億元，按年增8.9%；IOT生活消費品收入323.39億元，按年增22.8%。此外，公司於全球智能手機出貨量達到4180萬台，按年增3.0%，持續7個季度實現按年增長。

小米表示，2025年3月，小米全球月活躍用戶數再創歷史新高，達7.188億，按年增9.2%。截至今年3月底，小米AIoT平台已連接的IoT設備數（不包括智能手機、平板及筆記本電腦）增長至9.437億，按年增長20.1%。

自今年首季起，小米的「智能電動汽車等創新業務」經營分部更新為「智能電動汽車及AI等創新業務」。小米披露今年首季相關收入186億元，其中智能電動汽車業務收入為181億元。整體分部經營虧損5億元，毛利率為23.2%。期間，該公司交付了75869輛Xiaomi SU7系列新車，其平均銷售單價（ASP）為每輛238301元。

談及研發支出時，小米指，今年首季計，小米的研發支出達67億元，按年增30.1%。截至今年3月底，小米的研發人員數創歷史新高，達21731人，佔員工總數47.7%。

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