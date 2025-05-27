根據網上博彩業新聞媒體《濠博新聞報道》，澳門博彩（0880）旗下9個衛星場4月份的殺數按月跌約3%至9.45億元（澳門元、下同）。排名首位的東方置地娛樂場月內殺數按月減少11.5%至2.5億元。財神娛樂場名列第二，殺數相對按月持平，逾1.5億元。凱旋門娛樂場則排第三，約有1.47億元，按月增長19%。
至於由匯彩控股（1180）管理的金碧匯彩則排第四，錄得殺數逾1,5億元；實德環球（0487）旗下十六浦則排第五，亦有約1億元，按月跌4.5%。英皇娛樂酒店（0296）旗下英皇宮殿娛樂場則有7800萬元，按月微升1%，排位第六。至於勵駿創建（1680）旗下勵宮則排名第七，錄得3100萬元，按月跌18.8%。位於氹仔的君怡娛樂場，殺數只餘1100萬元，按月跌16%。
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