政府指，加上惠譽，三家三家評級機構分別確認香港的評級，並一致給予香港「穩定」的評級展望，反映香港在全球經濟和金融不確定性增加之際，具備穩定前行的韌性。

最近的數據充分顯示，香港的金融體系保持穩健，銀行存款持續增長、資本市場表現活躍、新股市場暢旺，這些都反映環球投資者對香港的信心。以新股集資為例，今年以來，本港新股集資額超過760億港元，較去年同期增加超過七倍，並已達到去年全年新股集資總額接近九成。

展望未來，政府表示有信心在應對外部挑戰的同時，把握新形勢下的發展機遇。特區政府會繼續致力用好香港在「一國兩制」下的制度優勢，鞏固和提升香港作為國際金融、航運和貿易中心的地位，同時大力推進國際創科中心的建設，推動經濟與社會的高質量和可持續發展。

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