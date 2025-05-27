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阿里巴巴與SAP宣布戰略合作 阿里雲將加入SAP IaaS認證計劃

阿里巴巴（9988）宣布，與SAP達成戰略合作，集團數字技術與阿里雲將加入SAP最新的「基礎設施即服務」（IaaS）認證計劃，為運行SAP企業雲端解決方案的客戶提供支持。阿里巴巴集團亦將在其基礎設施中部署SAP雲端ERP（企業資源計劃）私有雲版。

是次合作初期將聚焦於中國市場，並計劃逐步拓展至東南亞、中東及非洲地區，協助企業實施SAP集成業務規劃。阿里雲現已通過認證，成為SAP雲服務提供商。 企業將能夠在阿里雲的基礎設施上部署SAP Cloud ERP 和SAP Cloud ERP Private 解決方案。 兩家公司亦將制定聯合市場推廣機制，為全球各行各業的企業提供符合當地的解決方案。

阿里指，計劃部署SAP Business AI、SAP Business Technology Platform、SAP Ariba、SAP Integrated Business Planning、SAP SuccessFactors、SAP Concur 和 SAP Emarsys解決方案。

阿里巴巴集團主席蔡崇信表示，透過結合SAP的企業級軟件與阿里雲的基礎設施及AI能力，集團正幫助客戶打造更智能、更敏捷的營運模式。

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