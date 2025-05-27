「香港—沙特資本市場論壇」將繼續發揮國際平台作用，連接中東、東亞及更廣泛地區的資本市場。論壇以深化互聯互通、促進跨境資本流動為共同目標，並將匯聚來自該地區的高級政府官員、機構投資者、企業領袖及金融市場專家。

沙特證交所行政總裁 Mohammad Al-Rumaih表示：「資本市場論壇已成為促進資本市場發展和經濟轉型合作與對話的全球領先平台。我們致力加強與本地及國際投資者的聯繫，鞏固沙特資本市場作為領先全球樞紐的地位，並成為連接東西方資本市場的橋樑。」。

港交所集團行政總裁陳翊庭表示：「「我們分榮幸能再次與與沙特證交所合作。資本市場論壇次與在香港舉行，充榮彰顯兩地交易所與市場之間的緊密聯繫。第二屆的資本市場論壇將成為一個極具充滿活力的平台，連繫雙方市場的投資者與企業，同時促進中國內地、香港與中東三大國際資本樞紐之間的深度對話與合作。我們期待與區域夥伴緊密合作，共同探索新機遇、持續推動投資需求增長，為我們的市場共同開創新的格局。」

今年論壇的演講嘉賓包括香港財政司司長陳茂波、沙烏地阿拉伯資本市場管理局董事會委員Abdulaziz Binhassan、港交所行政總裁陳翊庭、沙特交易所行政總裁Mohammed AlRumaih及證監會行政總裁梁鳳儀。

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