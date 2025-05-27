公司解釋，盈利倒退主因香港居民的外遊消費趨勢、香港及內地經濟持續疲弱與低迷的消費者情緒，以及香港及內地的價格競爭按年加劇。

大快活續指，已實施全面策略來應對目前的市場挑戰並恢復盈利增長。收入優化措施包括針對性的促銷活動、特定時段的價格優惠，以及開發創新產品。

同時，公司正透過以年輕顧客為目標的市場推廣活動重塑品牌定位，整合式數碼互動方案所強化，旨在加強顧客忠誠度。

為了改善營運效率，大快活正透過提升供應鏈和生產力等措施以嚴格控制成本，並策略性地調整店舖網絡以實現最大回報。數碼轉型仍是首要任務，自助點餐機與手機點餐系統有助改善提升服務效率。

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