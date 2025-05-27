公會領導團隊及理事會每年均會組織代表團訪問北京，旨在與內地政府部門及機構分享香港會計業界的最新發展，促進雙方交流，並倡議方便會員於內地發展的措施和建議。公會代表團向眾拜訪部門及機構分享《策略計劃2025》下的未來一年發展方向，包括促進可持續發展、吸納及培育人才、提升國際影響力及推動行業數碼轉型的四大工作方向的進展，以及其他促進行業融合的倡議。

香港會計師公會會長歐振興表示：「公會的訪京行程緊密，成果豐碩，期間代表團與眾多部門及機構進行深入交流，增強雙方互信。透過訪京之行，代表團向內地政府部門及機構展示了香港會計界的最新發展以及應對不同挑戰的舉措，同時進一步了解內地最新的行業政策與發展動態，為未來進一步加強兩地會計行業的合作提供更堅實的基礎。」

公會代表團於5月26日拜訪財政部會計司，分享公會本年度的工作重點及香港會計界最新發展情況。財政部會計司司長林啟雲向與會者介紹了中國內地會計行業最新發展情況。雙方隨後就兩地會計準則持續趨同、可持續發展及國際會計事務等領域保持合作和溝通進行討論。

財政部表示：「財政部將持續深化會計行業開放交流，尤其是對港澳的開放交流擺在優先位置。同時，還將持續推動兩地會計行業在準則制定和人才培養方面的合作。」

公會另亦拜訪了國務院港澳辦等多個機構，就兩地不同的會計議題、人才培訓與交流及可持續匯報等領域討論。

公會亦於行程中亦拜訪北京註冊會計師協會（北京註協）。是次拜訪中，雙方在去年底合作備忘錄的基礎上，商討進一步加強協作，促進京港會計專業及人才的合作和交流。公會亦於北京舉辦招待晚宴，宴請近80位機構代表，以及駐京的公會會員和專業資格課程（QP）畢業生。

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