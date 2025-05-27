上述財報電話會上，美團CEO王興4次提及「反對內捲式競爭」。他表示，目前其他平台的補貼水平仍保持高位，但美團「會在遵循公平有序競爭的原則下，加大投入應對競爭」，整體投資理念是推動行業的健康發展。

美團指，在財報電話會上，王興並未提及任何補貼計劃，但同時強調了另外兩方面內容：一是行業當前低質低價的「內捲式」競爭長期不可持續，平台需要同時服務好消費者、商家和騎手等各方利益相關者，才能可持續發展。二是外賣平台和商戶都不應回到很多年前依靠激進補貼驅動的競爭模式。美團也將積極提倡反對行業內捲，進一步幫助商家簡化營銷，降低經營負擔。

對於美團未來的舉措，王興重點提及「反對營銷內捲，通過創新產品挖掘新增量，推動行業品質提升」等。他在電話會上表示，「我們會積極提倡反對行業內捲，幫助商家降低經營負擔，幫助行業向更加成熟、理性，以品質和服務取勝的方向發展」。

美團相關負責人進一步解釋稱，中國外賣行業乃至零售行業已經發展到新階段，「激進補貼」的價格競爭既不符合商家的切身利益，也不符合行業的發展方向。目前，品牌商戶均在積極開拓新供給模式，例如海底撈、老鄉雞等品牌與美團聯合探索「衛星店」，推行「明廚亮灶」等，既節省了租金成本，又讓消費者吃得放心，實現了增量發展。

上述負責人表示，2月以來，美團積極響應國家政策，加大零售科技研發投入，出海參與國際競爭。「我們沒有動力也沒有必要參與當前行業的低質低價內捲式競爭。當下業務發展的主要目標，是繼續加大投入，幫助行業生態實現長期穩健發展。」