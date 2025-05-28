moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美債息回軟 美股創兩周最大升幅及近一周高 道指升740點

美債息回軟，息差收窄，美股創兩周最大升幅，及近一周高，金龍指數下跌。歐盟擬加快與美方貿易談判，以及美國5月消費者信心創四年來最大增幅，推動美股上升。

美歐方面。歐盟尋求加快與美國的貿易談判，據悉重點放在關鍵行業以及關稅和非關稅壁壘上。特朗普對歐盟的主動態度表示讚賞。白宮國家經濟委員會主任表示，最早本周可能達成幾項貿易協議，與印度的談判接近收尾。

經濟數據方面。美國5月份消費者信心指數意外創四年來最大增幅，中美貿易休戰令受訪者對經濟和就業的展望改善。美國工廠4月份商業設備訂單創10月以來最大降幅，關稅和稅收政策不確定導致企業投資興趣減弱。

息口方面。里奇蒙聯儲行長表示，不確定性上升使企業凍結招聘並推遲未來投資決策。明尼阿波利斯聯儲行長主張暫時維持利率不變，直至關稅影響更加明朗。

美俄方面。特朗普警告俄羅斯總統普京正在「玩火」，CNN報道稱美國可能未來幾天宣布對俄實施新制裁

個股方面。蘋果據悉擬為旗下設備推出專門的視頻遊戲應用，旨在強化市場競爭力。

道瓊斯工業平均指數收漲740點，升幅1.79%，報42343點。標普500指數收漲118點，升幅2.05%，報5921點。納斯達克綜合指數收漲461點，或2.47%，報19199點。

高盛升2.87%，報615.73美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻105點，而波音跌0.66%，報201.03元，拖累道指8點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報200.21元，升2.52%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報172.9元，升2.62%，亞馬遜(美：AMZN)收市報206.02元，升2.5%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報642.32元，升2.43%，英偉達(美：NVDA)收市報135.5元，升3.2%，微軟(美：MSFT)收市報460.69元，升2.33%，Tesla (美：TSLA)收市報362.89元，升6.93%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.34%，報552點。德國DAX指數收漲0.83%，報24226點；法國CAC 40指數跌0.02%，報7826點；英國富時100指數收漲0.69%，報8778點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.28%，報7175點。

美國2年期債息曾跌最多0.79%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見3.9595厘，是5月23日3.9017厘後最低。收市報3.9808厘，是5月20日後收市新低，當日報3.9704厘。

美國10年期債息曾跌最多1.89%，是5月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.4%。低見4.4259厘，是5月20日4.4257厘後最低。收市報4.4436厘，是5月15日後收市新低，當日報4.4315厘。連跌3日，累計跌0.1549厘，對上一次連跌3日是4月24日。

美2年期10年期債息差曾低見45.281基點，是5月16日43.802基點後最窄。收市報45.857基點，是5月12日後收市最窄，當日報45.434基點。連跌3日，累計跌11.844點，對上一次連跌3日是4月1日。

美3個月10年期債息差曾低見6.003基點，是5月20日2.53基點後最窄。收市報12.196基點，是5月19日後收市最窄，當日報9.413基點。連跌3日，累計跌12.851點，對上一次連跌3日是4月24日。

金龍指數曾跌最多0.66%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.12%。低見7147.94點，是5月23日7111.13點後最低。收市報7175.45點，是5月9日後收市新低，當日報7067.63點。

道指曾升最多1.8%，是5月12日後最大升幅，當日升幅為2.83%。高見42350.66點，是5月21日42439.27點後最高。收市報42343.65點，是5月20日後收市新高，當日報42677.24點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月19日。

標指曾升最多2.09%，是5月12日後最大升幅，當日升幅為3.28%。高見5924.33點，是5月21日5938.37點後最高。收市報5921.54點，是5月20日後收市新高，當日報5940.46點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月19日。

納指曾升最多2.53%，是5月12日後最大升幅，當日升幅為4.36%。高見19210.95點，是5月21日19241.41點後最高。收市報19199.16點，是5月19日後收市新高，當日報19215.46點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月14日。

 

其他報道

北水增持建行 減持盈富