美歐方面。歐盟尋求加快與美國的貿易談判，據悉重點放在關鍵行業以及關稅和非關稅壁壘上。特朗普對歐盟的主動態度表示讚賞。白宮國家經濟委員會主任表示，最早本周可能達成幾項貿易協議，與印度的談判接近收尾。

經濟數據方面。美國5月份消費者信心指數意外創四年來最大增幅，中美貿易休戰令受訪者對經濟和就業的展望改善。美國工廠4月份商業設備訂單創10月以來最大降幅，關稅和稅收政策不確定導致企業投資興趣減弱。

息口方面。里奇蒙聯儲行長表示，不確定性上升使企業凍結招聘並推遲未來投資決策。明尼阿波利斯聯儲行長主張暫時維持利率不變，直至關稅影響更加明朗。

美俄方面。特朗普警告俄羅斯總統普京正在「玩火」，CNN報道稱美國可能未來幾天宣布對俄實施新制裁

個股方面。蘋果據悉擬為旗下設備推出專門的視頻遊戲應用，旨在強化市場競爭力。

道瓊斯工業平均指數收漲740點，升幅1.79%，報42343點。標普500指數收漲118點，升幅2.05%，報5921點。納斯達克綜合指數收漲461點，或2.47%，報19199點。

高盛升2.87%，報615.73美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻105點，而波音跌0.66%，報201.03元，拖累道指8點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報200.21元，升2.52%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報172.9元，升2.62%，亞馬遜(美：AMZN)收市報206.02元，升2.5%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報642.32元，升2.43%，英偉達(美：NVDA)收市報135.5元，升3.2%，微軟(美：MSFT)收市報460.69元，升2.33%，Tesla (美：TSLA)收市報362.89元，升6.93%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.34%，報552點。德國DAX指數收漲0.83%，報24226點；法國CAC 40指數跌0.02%，報7826點；英國富時100指數收漲0.69%，報8778點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.28%，報7175點。

美國2年期債息曾跌最多0.79%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見3.9595厘，是5月23日3.9017厘後最低。收市報3.9808厘，是5月20日後收市新低，當日報3.9704厘。

美國10年期債息曾跌最多1.89%，是5月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.4%。低見4.4259厘，是5月20日4.4257厘後最低。收市報4.4436厘，是5月15日後收市新低，當日報4.4315厘。連跌3日，累計跌0.1549厘，對上一次連跌3日是4月24日。

美2年期10年期債息差曾低見45.281基點，是5月16日43.802基點後最窄。收市報45.857基點，是5月12日後收市最窄，當日報45.434基點。連跌3日，累計跌11.844點，對上一次連跌3日是4月1日。

美3個月10年期債息差曾低見6.003基點，是5月20日2.53基點後最窄。收市報12.196基點，是5月19日後收市最窄，當日報9.413基點。連跌3日，累計跌12.851點，對上一次連跌3日是4月24日。

金龍指數曾跌最多0.66%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.12%。低見7147.94點，是5月23日7111.13點後最低。收市報7175.45點，是5月9日後收市新低，當日報7067.63點。

道指曾升最多1.8%，是5月12日後最大升幅，當日升幅為2.83%。高見42350.66點，是5月21日42439.27點後最高。收市報42343.65點，是5月20日後收市新高，當日報42677.24點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月19日。

標指曾升最多2.09%，是5月12日後最大升幅，當日升幅為3.28%。高見5924.33點，是5月21日5938.37點後最高。收市報5921.54點，是5月20日後收市新高，當日報5940.46點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月19日。

納指曾升最多2.53%，是5月12日後最大升幅，當日升幅為4.36%。高見19210.95點，是5月21日19241.41點後最高。收市報19199.16點，是5月19日後收市新高，當日報19215.46點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月14日。

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